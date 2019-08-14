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14.08.2019 13:50
Проект: В регионах

Южный подъезд к Ростову удвоит пропускную способность

Текст: Сергей Терентьев
Южный подъезд к Ростову-на-Дону и пойменный мостовой переход будут расширены с четырех до восьми полос движения. Накануне специалисты начали второй этап реконструкции объекта.
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области

Как сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, после завершения работ пропускная способность магистрали вырастет в два раза, до 120 тысяч автомобилей в сутки. Дорога будет оснащена всей необходимой инфраструктурой (барьерные ограждения, электроосвещения, новыми дорожные знаки и современная разметка), это позволит существенно разгрузить дорожные потоки вокруг и внутри главной городской агломерации Юга.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Напомним, расширение южного въезда в Ростов началось больше года назад. В мае 2018-го был сдан в эксплуатацию участок со второго по четвертый километр трассы А-135. Проезжая часть была расширена с четырех до восьми полос движения, построен шестиполосный пойменный мост, две эстакады на въезд и выезд из города со стороны проспекта Сиверса, а также возведена разворотная эстакада на 4-м км автодороги.

По данным правительства области, работы на Южном подъезде завершат в 2023 году. Вообще же, согласно Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года, в ближайшие годы вокруг донской столицы построены три кольцевые дороги ("Малое кольцо", "Большое кольцо", "Внешнее кольцо"), а также Северный, Южный и Западный обход. Сегодня большая часть транзитного транспорта, в том числе большегрузы, едут через город, тем самым создавая дополнительную нагрузку на дороги и экологию. Для них новые объезды тоже будут выгодны, так как позволят серьезно экономить время в пути. Кроме того, планируется ликвидировать еще целый ряд "узких мест" в Ростовском транспортном узле, построить несколько новых въездных автомобильных дорог и перестроить некоторые существующие транспортные объекты.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростовская область - регион развития
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