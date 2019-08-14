Кадеты и суворовцы вновь собрались в "Орленке"

Во Всероссийском детском центре "Орленок" открылась очередная военно-патриотическая смена "Отечества достойные сыны". Участники смены, а это более 380 учащихся суворовских и кадетских училищ из Беларуси и России (35% - белорусы и 65% - россияне), прошли торжественным маршем и подняли над "Орленком" государственные флаги двух стран.

Союзное государство проводит такие смены с 2007 года, в этом году оно выделило на ее проведение 26 млн российских рублей.

В "Орленке", которому на следующий год исполнится 60 лет, - мощная спортивная инфраструктура и идеальная чистота. Лагерь буквально утопает в цветах, повсюду реликтовые деревья. Лесные ароматы "спорят" с целебным морским прибоем. К реликтовому парку добавилось недавно еще 15 деревьев, их посадили курсанты на "Аллее Союзного государства". Когда деревья станут большими, ребята уже будут настоящими офицерами.

Воспитанники военных училищ живут в новом корпусе, построенном к Олимпийским играм в Сочи. Издали он похож на многопалубный белоснежный лайнер, а в двухстах шагах плещется теплое море. Сам лагерь знаменит своим чистым и красивым пляжем, к нему ведут лестницы "Здоровья и чистоты".

"Орлятами" в свое время были Сергей Шойгу, Владислав Третьяк, Анатолий Карпов, космонавты Александр Серебров и Сергей Волков...

За 12 лет в сменах приняли участие более 2880 кадетов и суворовцев Союзного государства

Конечно же, ключевое событие смены - День Союзного государства, который пройдет 17 августа. По традиции воспитанники военных училищ Беларуси и России посадят Дерево мира, присыпав его землей, привезенной со своих малых родин. В День Союзного государства пройдет презентация военных училищ, ребята расскажут и покажут, где и как они постигают науку побеждать, поведают об истории, традициях и достижениях своих учебных заведений, примут участие в военно-технической игре "Наследники Победы" и тематическом вечере "Россия и Беларусь в Союзном государстве".

28 августа пройдет торжественная церемония закрытия смены, линейка посвящения в "орлята" и огонек прощания "Мы вместе!".

Кстати

За 12 лет в сменах приняли участие более 2880 кадетов и суворовцев Союзного государства. Цель смены - формирование активной гражданской позиции у молодежи Союзного государства, укрепление уважительного отношения к истории братских народов Беларуси и России.

Первый кадетский корпус появился в России в 1732 году, в нем учились дети офицеров. После революции кадетские корпуса упразднили, но в 1943 году советское правительство приняло решение о создании 9 суворовских училищ, куда набирались военные кадры с педагогическим опытом. Решение о воссоздании во время Великой Отечественной войны суворовских училищ было вынужденным: тысячи ребятишек стали в эти страшные годы сиротами. И уже первого декабря 1943 года в девяти городах Советского Союза училища начали действовать.

Сегодня благодаря суворовским и нахимовским училищам все военные училища России и Беларуси полностью укомплектованы, во многие - огромный конкурс.