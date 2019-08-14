Крымские курорты по популярности летом 2019-го опередили туристические города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса. В топ-30 востребованных туристических городов и курортов по количеству запросов россиян в популярной поисковой интернет-системе вошли шесть населенных пунктов Крымского полуострова, в первой десятке - Севастополь. Об этом официально сообщило министерство курортов и туризма республики.

Отметим, что в целом доля поисковых запросов Крыма как пляжного направления растет по отношению к другим курортным регионам.

- Крым находится в лидерах предпочтений россиян в выборе мест отдыха. Великолепная природа, свежий воздух, отличное время для знакомства с достопримечательностями и, конечно, гастрономических туров, винных фестивалей, исторических и музыкальных мероприятий, которыми славится полуостров, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Одним из самых популярных мест отдыха по-прежнему является Севастополь. Это город с богатейшей историей, чудесной природой и прекрасными возможностями для долгожданного, запоминающегося отпуска. Свежий воздух, Черное море, великолепные виды, чистые пляжи... Все это заставляет возвращаться сюда вновь и вновь.

Приехав в Севастополь, нужно непременно посетить Военно-исторический музей Черноморского флота, погулять по набережной Корнилова, посмотреть диораму "Штурм Сапун-горы" в музее-панораме "Оборона Севастополя". Природа тут не менее величественная, чем историческое прошлое. Отдых на курорте можно выбрать на любой вкус. И большое количество отелей, пансионатов и домов отдыха этому только способствует.

Один из них, пансионат "Севастополь", расположен в живописном месте, в бухте Омега, в западной части города. В свое время здесь отдыхали партийные работники и советские инженеры. Сегодня это место отдыха доступно для туристов из разных регионов России и из-за рубежа.

Роскошная территория с широкими многоуровневыми дворами. Беседки, фонтаны, альпийские горки, бассейны, тенистые аллеи, окруженные кипарисами и пышными соснами. Здесь можно отдохнуть в компании друзей, а можно организовать семейный отдых с детьми или же выбраться на выходные с коллегами. Приезжают в Севастополь и целыми группами.

Как рассказал директор пансионата Владимир Гурленя, сама атмосфера, царящая в "Севастополе", располагает не только к отдыху, но и к творчеству. Ведь для туристов стараются создать гармоничные условия, помогающие раскрыть таланты каждого из них.

И это действительно так: кто хоть раз побывал в Севастополе, влюбляется в этот город навсегда. И я не исключение. Поэтому тур на следующий сезон мы уже забронировали. Севастополь, встречай!