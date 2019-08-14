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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
"Краснодар" в ответном матче переиграл "Порту" 3:2 и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первой встрече краснодарцы уступили - 0:1.
Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

Перед ответным матчем главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев пообещал, что его команда будет использовать слабые стороны "Порту". "Мы проанализировали прошлую игру, поняли, что произошло, - сказал Матвеев. - Понимаем, что у соперника есть слабые стороны, которые будем использовать. "Порту" играет очень компактно и быстро, это учтем. Будет очень сложная встреча, результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше".

Фото: REUTERS
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И старт матча получился для португальского клуба ошеломляющим. Уже на третьей минуте Тонни де Вильена открыл счет, явно обескуражив соперника. На 14-й минуте пришла пора забивать Магомед-Шапи Сулейманову, который уже заявлял, что ему мало того игрового времени, которое дают ему в клубе. А на 34-й минуте на стадион "Драгао" опустилась тишина - это Сулейманов в третий раз поразил ворота хозяев.

До перерыва в составе "Порту" появился на поле Зе Луиш - тренерский штаб португальцев бросил в бой свой резерв, призванный усилить атаку. И экс-спартаковец сделал свое дело. На 57-й минуте он размочил счет. А после того, как Луис Диас спустя 20 минут свел преимущество "Краснодара" к минимуму, за российский клуб стало тревожно. Но спастись "Порту" не смог - "Краснодар" победил и за счет голов в гостях прошел дальше.

В следующем раунде отбора "Краснодар" сыграет с "Олимпиакосом". Первая встреча пройдет в Греции 21 августа, ответная - в России 27 августа.

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