На сайте Россреестра стали доступны результаты кадастровой оценки зданий и помещений в Крыму. Чиновники призывают собственников домов, квартир, дач и нежилых построек удостовериться в правильности цифр. Ведь вскоре, именно исходя из этих данных, собственники будут платить налог на свое жилье и другие объекты капстроительства. Чем выше кадастровая стоимость - тем больше налог.

В РФ налог действует давно, в РК и Севастополе его планируют ввести с 1 января 2020 года. Для этого госучреждение "Центр землеустройства и кадастровой оценки" уже определило кадастровую стоимость всей крымской недвижимости - более 2,2 миллиона объектов. Она близка к рыночной, но зачастую ниже ее на 15-20 процентов.

- Чтобы рассчитать стоимость, в прошлом году мы мониторили все открытые источники с ценами на недвижимость, делали запросы в органы регистрации права о стоимостных сделках и в банки об ипотечных, - рассказала директор "Центра землеустройства и кадастровой оценки" Елена Никулина. - Оценка также зависела от технических параметров недвижимости, наличия коммуникаций, инфраструктуры (школ, магазинов), расстояния до центра. На уменьшение стоимости существенно влиял год постройки.

До 30 августа каждый крымчанин, обнаруживший существенное несоответствие реальной цены квартиры и ее кадастровой оценки, может подать заявление в центр землеустройства лично либо по электронной почте. Это позволит исправить ошибку до начисления налога.

- Ознакомиться с отчетом на сайте можно до 9 сентября, но подать замечания только до 30 августа, - подчеркивает Никулина. - Потом оспорить сложнее, для этого нужно будет обратиться в специальную комиссию, а в случае несогласия с ее решением - в суд.

Важно не только правильно заполнить форму, но и приложить документы, подтверждающие наличие ошибки. Это могут быть техдокументы или отчет о рыночной оценке недвижимости. Например, недавно жительница Бахчисарайского района, владелица здания в 2000 "квадратов", используемого под общепит и магазин, возмутилась его кадастровой стоимостью в 47 миллионов рублей. Она посчитала ее завышенной, но подала замечания без какого-либо пакета подтверждающих документов. В связи с этим сотрудники ведомства не смогли скорректировать кадастровую стоимость и предложили крымчанке обратиться к рыночным оценщикам для доказательства ее мнения.

Чиновники подчеркивают, высокие цифры получились там, где имущество используется для получения прибыли. Когда речь идет об обычном жилье, суммы небольшие.

Министр имущественных и земельных отношений РК Анна Анюхина призывает при корректировке цифр не доходить до фанатизма. Например, в том случае, если кадастровая стоимость квартиры 2,2 миллиона, а владелец имеет основания полагать, что реальная цена 2,15, нет смысла ходить по инстанциям. Столь незначительная разница на налог почти не повлияет.

Какая будет сумма начислена в конкретном случае - пока никто сказать не может, потому что кадастровая цена известна, а ставка налога - пока нет. Ее каждый муниципалитет утвердит самостоятельно.

- Ставки небольшие, - пояснил замминистра финансов РК Дмитрий Шеряко. - Налоговым кодексом предусмотрена ставка 0,1 процента. Она может быть уменьшена или увеличена решениями муниципальных властей.

При этом он добавил, что в первые три года предусмотрены понижающие коэффициенты. Это позволит начать с меньших сумм и дать людям привыкнуть платить имущественный налог. Кроме того, муниципалитеты вправе ввести льготы для отдельных категорий граждан.

- Законодательством предусмотрены налоговые вычеты, то есть будет облагаться не вся жилплощадь, - разъясняет нюансы замруководителя управления Федеральной налоговой службы по РК Сергей Крюков. - Например, для комнаты будет вычитаться налоговое обязательство на 10 квадратных метров, для квартиры - на 20, для дома - на 50. Органы местного самоуправления должны не забыть о льготниках, перечень которых определяется местным нормативным актом. Пенсионеров могут освободить от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта соответствующей категории. То есть, если это предусмотрит орган местного самоуправления, то пенсионер, имеющий одну квартиру, дом, садовый участок и гараж, не будет платить на них налог. Под льготу попадают Герои Советского Союза, чернобыльцы, многодетные семьи. Льгота может применяться к людям предпенсионного возраста. Когда эти документы будут приняты, граждане должны не полениться, обратиться в налоговую и подтвердить свою льготу.

Взиматься этот налог будет по аналогии с уже начисляемым крымчанам земельным.

- Юридические лица станут платить на протяжении 2020 года, а физлица за этот же период получат уведомления к концу первого полугодия 2021 года и будут обязаны перечислить деньги до 1 декабря 2021-го, - пояснил Крюков. - У владельцев личного кабинета уведомление будет размещено там, остальные получат на бумажном носителе.

Контакты

Подать замечания можно в "Центр землеустройства и кадастровой оценки": Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, каб. 108. Тел.: +7 (3652) 22-24-76, 8 (978) 913-86-43, 8 (978) 913-86-32.

Проверить промежуточные данные о кадастровой стоимости своего объекта можно на сайте Центра землеустройства и кадастровой оценки http://www.czko.ru и на сайте Россреестра https://rosreestr.ru

Кстати

После проведения кадастровой оценки земли у налоговой службы возникли вопросы к стоимости 114 тысяч участков. Это связано с тем, что она оказалась в разы ниже либо выше, чем нормативная цена, которая сейчас используется для начисления налога на землю. По данным налоговиков, органы местного самоуправления отнеслись к проблеме внимательно и уже провели инвентаризацию почти ста тысяч объектов. Более чем в 22 тысячах случаев уточнили целевое использование земли - выяснилось, что в документах были указаны перенесенные "автоматом" из прошлого неактуальные данные.