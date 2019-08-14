Новости

Производитель "Тигров" займется созданием легких гусеничных машин 09:56
Космические спасатели готовятся к запуску "Союза" с роботом "Федором" 09:55
Врачи Хасавюрта замахнулись на рекорд по количеству операций 09:52
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО 09:45
В Хабаровском крае медведь украл покойника с кладбища 09:23
Volkswagen рискнул и выпустил кроссовер без крыши 09:11
На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека 09:10
В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода 09:09
В США запретили возить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 08:59
СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии 08:50
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили 08:40
Переговоры "Барселоны" и "ПСЖ" по Неймару не принесли результата 08:26
Более 40 городов и сел могут пострадать от паводка в Хабаровском крае 08:15
Стал известен список приоритетных "тарифных целей" Трампа в отношении КНР 07:52
В шестом туре VAR будет работать на двух московских дерби 07:46
Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 07:07
В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных 06:31
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю 06:11
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса" 06:00
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП 05:54
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака 05:45
Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника 05:40
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары 05:28
В Якутии рассказали о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП 05:18
Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 08:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Толоки в Кружилинском

На родине Шолохова вернутся к казачьему укладу
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России № 179(7937)
8 сентября на родине Михаила Шолохова, в хуторе Кружилинском, в 10-й, юбилейный раз пройдет ежегодный праздник "Кружилинские толоки".
Фото: Музей-заповедник имени М. Шолохова Фото: Музей-заповедник имени М. Шолохова
Фото: Музей-заповедник имени М. Шолохова

Толоки у казаков - это обычай собираться с соседями и родней для выполнения сложной работы. И праздник посвящен хуторской жизни казаков, их ежедневным трудам и традиционным обрядам.

Фото: Тимур Алиев/РГ
В честь дагестанской "матери Терезы" учредили международную премию

По обычаю гости праздника могут принять участие в старинных казачьих занятиях: сеть рыболовную сплести или изготовить веревку на старинном инструменте просаке, связать коврики из травы или спрясть шерсть на прялке, вспахать борозду плугом, запряженным парой быков, или смолоть зерно на больших, тяжелых жерновах.

- За эти 10 лет мы уже много чего сделали вместе: и поле на быках пахали, и луга растрясали, и сено косили, и катух мазали, и арбузы с бахчи собирали, а потом из них ароматный нардек варили. Даже свадьбу успели сыграть и казачонка покрестить, - рассказывает заведующая отделом развития Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Наталья Трофименко. - А в этом году мы приглашаем всех гостей на настоящую рыбалку. Кстати, рыбалка была любимым увлечением писателя.

Будет интересно и детям: их ждут добрые звери в домашнем зоопарке, лошади и пони, на которых можно кататься, таинственный лабиринт из сена, выставка лодок, уроки росписи, выжигания, ловли рыбы и раков. А в конце всех ждет наваристая юбилейная уха-щерба.

О конкурсе "Ловись, рыбка, мала и велика" можно прочитать здесь.

Культура Музыка Фолк Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Казачество в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов