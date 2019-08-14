8 сентября на родине Михаила Шолохова, в хуторе Кружилинском, в 10-й, юбилейный раз пройдет ежегодный праздник "Кружилинские толоки".

Толоки у казаков - это обычай собираться с соседями и родней для выполнения сложной работы. И праздник посвящен хуторской жизни казаков, их ежедневным трудам и традиционным обрядам.

По обычаю гости праздника могут принять участие в старинных казачьих занятиях: сеть рыболовную сплести или изготовить веревку на старинном инструменте просаке, связать коврики из травы или спрясть шерсть на прялке, вспахать борозду плугом, запряженным парой быков, или смолоть зерно на больших, тяжелых жерновах.

- За эти 10 лет мы уже много чего сделали вместе: и поле на быках пахали, и луга растрясали, и сено косили, и катух мазали, и арбузы с бахчи собирали, а потом из них ароматный нардек варили. Даже свадьбу успели сыграть и казачонка покрестить, - рассказывает заведующая отделом развития Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Наталья Трофименко. - А в этом году мы приглашаем всех гостей на настоящую рыбалку. Кстати, рыбалка была любимым увлечением писателя.

Будет интересно и детям: их ждут добрые звери в домашнем зоопарке, лошади и пони, на которых можно кататься, таинственный лабиринт из сена, выставка лодок, уроки росписи, выжигания, ловли рыбы и раков. А в конце всех ждет наваристая юбилейная уха-щерба.

О конкурсе "Ловись, рыбка, мала и велика" можно прочитать здесь.