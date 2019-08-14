В Ростовской области пресечена незаконная деятельность медицинского оздоровительного центра, сотрудники которого не имели медицинского образования и при этом проводили обследования, "выявляя" у пожилых пациентов смертельные недуги. А после вынуждали стариков оформлять кредиты на приобретение чудодейственного крема, якобы способного исцелить едва ли не от всего. Как сообщили "РГ" в МВД РФ, пострадавших от рук лжеврачей уже около сотни, причиненный ущерб измеряется миллионами.

Преступная схема, которую разработали трое приятелей, не имевших никакого отношения к медицине, проста и невероятно цинична. Под видом диспансеризации в рамках ОМС нанятые ими сотрудники заманивали в "центр" потенциальных жертв - ни о чем не подозревающих пенсионеров. "С собой нужен только паспорт. Обследование бесплатно проводится только пенсионерам и только жителям Волгодонска. Мы должны убедиться, что вы имеете на это право", - предупреждали клиентов по телефону.

На деле же паспорт был нужен для оформления кредита на покупку чудо-крема. С его помощью обещали исцелить от инсульта, инфаркта и даже онкологии. Огорошенным новостью о смертельном недуге старикам не давали времени на раздумье: спасительный крем по акции можно было купить только здесь и сейчас.

- Денег нет? Платите в рассрочку! - говорили люди в белых халатах. И как тут не поверить? Налицо были страшные перспективы... Жить оставалось совсем недолго.

За один тюбик чудо-крема перепуганные пенсионеры отдавали от 50 до 200 тысяч рублей. А когда дома понимали, что их облапошили, дороги назад уже не было. Таким образом, причиненный ущерб, по предварительным данным, составил порядка четырех миллионов рублей. Установлено, что в предполагаемой преступной схеме участвовали десять человек. Троих (тех самых организаторов медицинского центра) уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

- Один из организаторов закупал оборудование, второй вел финансовый учет, третий нанимал персонал и проводил инструктаж с менеджерами и с так называемыми специалистами по медицинской диагностике, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Профильного диплома не было ни у одного сотрудника медицинского центра.

Не исключено, что пострадавших от рук лжеврачей гораздо больше. Правоохранители призывают откликнуться волгодонских пенсионеров, купивших у них чудо-крем за сотни тысяч рублей. В закрытом центре уже прошли обыски, следователи изъяли компьютеры, мобильные телефоны и всю документацию, содержание которой будет подвергнуто тщательному анализу.

"РГ" регулярно пишет о случаях мошенничества с медицинскими кредитами. При этом схема заманивания потенциальных жертв, как правило, одна: звонок на мобильный телефон из медицинского центра с предложением бесплатного обследования с напоминанием захватить паспорт. Чаще всего жертвами мошенников становятся доверчивые пожилые люди, которые не только отдают все свои скромные сбережения, но и взваливают на себя непомерные долги.