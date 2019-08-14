На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за жары

В ближайшие двое суток на территории Краснодарского края ожидается сильная жара до 39 градусов, на Черноморском побережье - 37 градусов.

В частности, в администрации Сочи предупредили о резком повышении температуры и попросили соблюдать правила противопожарной безопасности и разводить костры в не предназначенных для этого местах.

А краевое ГУ МЧС просит соблюдать правила безопасности: запастись водой, носить светлую водопроницаемую одежду, желательно из хлопка, и головной убор, передвигаться не спеша, чаще находиться в тени, не употреблять алкогольные напитки.