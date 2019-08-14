На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено дело

Полиция Кубани возбудила уголовное дело по факту ДТП в Усть-Лабинском районе, во время которого погибли пять человек. Здесь столкнулись автомобили Opel Zafira и Hyundai Genesis.

Авария произошла вчера днем, изначально сообщалось, что ее жертвами стали четыре человека. Сегодня утром стало известно, что погибших пятеро - это водитель и четверо пассажиров Opel, в том числе двое детей. Шесть человек госпитализировали.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По предварительной версии, водитель Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai.