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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ретро-стиле

На пляже в Севастополе реконструируют купальные машины
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Крым № 178(7936)
Пляж Хрустальный в центре Севастополя на несколько дней перенесется на 100 лет назад. Для этого будут воссозданы купальные машины, с помощью которых благопристойная публика принимала морские процедуры в начале XX века.

- Такие машины были и в Севастополе, они стояли на месте нынешнего Хрустального пляжа, об этом свидетельствуют фотографии начала XX века, - рассказала "РГ" PR-директор Крымского военно-исторического фестиваля Анастасия Бобровских. - Поэтому родилась идея показать жителям и гостям города, как купались в море сто лет назад.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Деревянные кабинки были установлены на повозку с большими колесами. Дамы заходили внутрь в своей обычной одежде, повозку вывозили в море на лошади и разворачивали, чтобы выход из кабинки не был виден с берега. Купальщики переодевались и по лесенке спускались в море. Возвращались назад тем же способом. Заходить в воду с берега и демонстрировать всем купальный костюм считалось неприличным.

- В викторианскую эпоху купальные машины были очень популярны, на пляжах в США было огромное количество кабинок, у них была нумерация, чтобы не запутаться, их сдавали в аренду посетителям пляжа, - рассказывает координатор площадки ретро-купания, художник по костюмам Анастасия Леоневская. - Есть свидетельства, что такие машины существовали с XVII века, их функция - спрятать женщину от посторонних глаз. Купальный костюм, хоть и скрывал всю анатомию, но во викторианские и эдвардианские времена считался очень фривольным. В таком виде нельзя было разгуливать по берегу.

Для севастопольского пляжа московские мастера изготовят две купальные машины. Их привезут в разобранном виде. Сами кабинки будут высотой около двух метров и полтора метра в длину. Внутри - лавочка и крючки для одежды. Встречать посетителей будут реконструкторы в купальных костюмах начала прошлого века.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Отдых на море был развлечением не для бедных, - говорит Леоневская. - Купальные машины стали выходить из обихода после 20-х годов прошлого столетия. Но в некоторых городах Европы еще сохранились машины эдвардианской эпохи в музеях, а на одном из пляжей в Америке их до сих пор используют для переодевания.

Кабинки появятся на Хрустальном пляже с 9 по 11 сентября. В этом году их можно будет рассмотреть и поучаствовать в ретро-фотосессии, а в планах реконструкторов - поставить машины на колеса и устроить настоящие купания на одном из севастопольских пляжей.

P. S.

В этом году Крымский военно-исторический фестиваль пройдет не только на территории исторического парка Федюхины высоты, но и на нескольких площадках в центре Севастополя. С 7 по 15 сентября на городских улицах пройдут гладиаторские бои, экскурсии и театральные постановки на тему Крымской войны, а в общественном транспорте состоятся внезапные перфомансы, связанные с историей города. В прошлое вернутся кинотеатр "Победа" и городская пристань, любимая севастопольцами танцплощадка "Ивушка".

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