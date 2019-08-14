Портал правительства Крыма подвергся массированной хакерской атаке

Специалистам госпредприятия "Крымтехнологии удалось отразить массированную хакерскую атаку на порталы и сервиса Совета министров Крыма и главы РК Сергея Аксенова. Об этом сообщила пресс-служба ГУПа.

- На протяжении вчерашнего дня Крымский республиканский центр обработки данных (КРЦОД) подвергся одной из разновидностей массированных хакерских атак (DDoS-атак) - SYN-флуд (в пике до 800 тысяч пакетов/обращений в секунду), - говорится в сообщении предприятия. - Атака шла с территорий сопредельных государств - США, Англии, Германии, Украины, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Китая, Японии и других.

Целью сетевой атаки была интернет-приемная главы Республики Крым, портал регионального правительства, электронная почта Совмина РК и другие сервисы. Злоумышленники попытались создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к этим ресурсам.

- За время хакерской атаки на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступили 16,5 миллиарда аномальных запросов с 1,5 миллионов разных IPv4 адресов, - уточнили в компании. - Благодаря слаженным действиям профессионалов последствия хакерской атаки были минимизированы до состояния, при котором отказа в предоставлении электронных сервисов не произошло. Непродолжительное время (до 11 часов утра) пользователи испытывали затруднения доступа к указанным электронным сервисам, связанные с увеличенным временем ожидания.