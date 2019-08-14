Глава администрации Симферополя Наталья Маленко дала слово горожанам, что проект реконструкции улицы Александра Невского будет изменен и ни одно здоровое дерево не пострадает.

Симферопольцы узнали о планах снести 143 дерева в процессе реконструкции одной из старейших улиц крымской столицы - имени Александра Невского (Розы Люксембург). По сегодняшним строительным нормативам деревья должны располагаться не ближе двух метров от проезжей части и не ближе пяти метров от ближайшего строения. Но таких деревьев в Симферополе почти нет. И если следовать нормативу, столица, да и весь Крым, останутся без зелени.

В группе "Симферопольский патруль" сети Facebook появился призыв "выйти на защиту города от варваров". Чтобы развеять страхи горожан, встречу с общественностью по поводу судьбы платанов глава администрации устроила прямо на улице, под кроной дерева. Выяснилось, что проект был утвержден еще в феврале 2018 года, при прежнем мэре города. Он, очевидно, в нюансы не вникал.

- Поручила разобраться в этой истории, но хочу сразу заявить, что я не подпишу ни одной бумаги на снос всех этих деревьев, - заявила глава администрации Симферополя Наталья Маленко. - Все здоровые будут ограждены во время ремонтных работ, чтобы избежать их повреждения.

Несмотря на то, что проект уже прошел госэкспертизу и утвержден, мэр города вправе вносить изменения в готовый документ, и она воспользуется этим правом.

Земля под проезжей частью улицы представляет собой слоеный пирог подлежащих замене коммуникаций.

- Канализация здесь проложена на глубине 4,5 метра, в будущем году ей исполняется 90 лет, - рассказал директор симферопольского филиала ГУП "Вода Крыма" Роман Восколупов. - Нам предстоит проложить новую канализацию так, чтобы жильцы этого даже не заметили.

Под землей также проложены ливневые стоки и газовые трубы. При прокладке траншей корни старых деревьев могут быть повреждены. Поэтому за каждым деревом будут следить специалисты.

- Я против сноса платанов, - заявила директор Ботанического сада КФУ Анна Репецкая, привлеченная в качестве эксперта по зеленым насаждениям. - Но давайте без эмоций найдем сообща способ, как их сохранить. Возможно, есть опыт других городов, где наверняка сталкивались с подобной проблемой.

Специалисты уже осмотрели все деревья на реконструируемой улице и пришли к выводу, что о тотальном сносе не может быть и речи. Тем более, что у Симферополя уже есть печальный опыт при мэре Бахареве, когда улицу Жуковского под предлогом необходимости спрятать коммуникации, лишили всех деревьев. В результате столбы и дома на Жуковского по-прежнему опутаны проводами, а жильцы и прохожие мучаются от невыносимой жары.

Поэтому теперь на Александра Невского снесут только действительно мертвые деревья, или те, которые невозможно спасти. Сейчас под вопросом 41 дерево (платанов в их числе нет), но это неточная цифра. Возможно, их будет еще меньше. Вместо спиливаемых деревьев высадят новые, уже подрощенные саженцы, заверила Наталья Маленко. Скорее всего, это тоже будут платаны, но уже более современных видов с формируемой кроной.

Кстати

В октябре 2019 года город планирует возродить МУП "Зеленстрой", которое займется высадкой и уходом за всеми насаждениями на улицах и клумбах Симферополя. Уже осенью в городе планируют посадить около 1000 новых деревьев, а в дальнейшем у городских садовников будет свой питомник для этих целей.