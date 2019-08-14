Многие вернулись из отпусков - кто из дальних стран, кто с Черного моря. А мы хотим рассказать о самых необычных экскурсиях, которые проводятся, может быть, совсем рядом с вашим домом.

Корода — один из самых древних аулов Дагестана, по данным историков, ему около 1700 лет. Село построено на краю огромной горы с единственной тропинкой для входа. В переводе с аварского Корода означает ловушка. Таким образом древние жители защищались от врагов. Фото: Тимур Алиев/РГ

Города - горы

В последнее время у туристов пользуются популярностью экскурсии в заброшенные села, которые словно вырезаны в горах. Некоторым из них сотни лет, и каждый камень дома хранит память о своих хозяевах.

Одно из таких сел - Гамсутль, которое сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один житель - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя мэром Гамсутля. Он разводил пчел, с удовольствием принимал редких гостей.

В 2015 году Абдулжалила не стало и село окончательно опустело. Теперь на его живописных улочках можно встретить лишь туристов. По инициативе энтузиастов заброшенные села Дагестана станут этнографическими туристическими объектами. К примеру, в старой части села Корода можно снимать исторические фильмы. Каменные арки, брусчатка, глазницы окон, заросшие бурьяном - как будто попадаешь в иной мир. Последняя жительница села Патимат Абакарова, которая любила принимать туристов, скончалась в этом году. И аул пополнил печальный список заброшенных сел, оставшихся вечными в камне.

Спеть в подворотне и пройти по дну Волги

Культуролог и журналист Наталия Туйгунова, влюбленная в родной город, решила проводить необычные - хулиганские экскурсии по Астрахани.

Они проходят не по парадным улицам, а по закоулкам и подворотням. В одном из дворов в центре города Наталия обнаружила стену Цоя: надписи поклонников группы "Кино" сохранились с 1993 года. После того как она привела сюда первых экскурсантов и под гитару они вместе тут же спели, интернет заполнили восторженные отзывы.

Сейчас у Натальи три маршрута: "Центральный" - по историческим подворотням в сердце Астрахани, "По дну Волги" - по улицам, где раньше была река, и "Закутумье" - по старинным дворикам вдоль канала, вырытого еще при Петре Первом. В итоге "Хулиганские экскурсии" стали лауреатом премии "Гражданские инициативы".

Дерево желаний

В Калмыкии гости устремляются к одинокому тополю. Это могучее дерево, выросшее посреди голой калмыцкой степи, считают священным. По преданию, оно было посажено монахом Пурдаш-багши, который привез тополиные семена с Тибета в своем посохе.

Было чудом, когда на месте закопанного черенка в засушливой степи появился нежный росток, впоследствии превратившейся в гигантское древо.

Сегодня, спустя более сотни лет, одинокий тополь официально признан памятником живой природы. Его высота около 20 метров, а обхват ствола составляет 4,5 метра. Его не обнимешь и втроем. Многие паломники приезжают, чтобы прикоснуться к святыне, зарядиться от нее энергией, попросить об исполнении желаний.

Азовский велоквест

Участники игры ищут зашифрованные на карте места, попутно знакомясь с городом и горожанами.

Туристические группы сопровождают гиды, обученные волонтеры общественной организации "ЭКА-Азов", придумавшей идею и воплотившей ее в жизнь. В нескольких местах города установлены бесплатные велопарковки. Кроме велосипедов, на них есть стенд с картой маршрутов к местным достопримечательностям с QR-кодом для скачивания на электронное устройство.

Если кто устал, может устроить привал в парке или в "уличной библиотеке" - деревянном домике с оставленными в нем горожанами книгами.

А олени лучше

В живописный уголок с видами на Алмакский каньон туристы приезжают полюбоваться оленями. В селении Алмак Казбековского района находится знаменитый зверосовхоз, где разводят пятнистых оленей - более 1300. Их завезли в Дагестан еще в 60-е годы прошлого века из Кабардино-Балкарии. На ферме создана оленеводческая стоянка со всеми условиями, чтобы можно было приехать с ночевкой, остановиться в гостевом доме с комфортными гостиничными номерами. Вокруг красивейшие места - луга, травы, даже пещеры. А в десяти минутах езды от Алмака - смотровая площадка у Харибского перевала. Здесь любители этнотуризма смогут поработать чабанами. И речь идет не только о примерке чабанской бурки, от которой и произошло название села Буртунай.

Криминальное путешествие

Все тайны криминального Ростова раскроет необычная экскурсия по местам самых громких преступлений.

Маршрут начинается у городской публичной библиотеки и уходит в самый опасный район Ростова конца ХIХ века. В пути мы услышим истории про ростовский "парад воров", поимку легендарной банды "Черная маска", "ограбление века". Требование одно: удобная обувь и умение вовремя смыться.