Волгоградка предстанет перед судом за убийство сына

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы города Фролово, задушившей собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дело было возбуждено по двум статьям: "убийство малолетнего" и "кража".

По данным следствия, 1 марта 2018 года после ссоры с матерью подозреваемая украла у нее 21 тысячу рублей. После этого, взяв девятимесячного сына, она уехала из Фролова. Ее трехлетняя дочка осталась с бабушкой дома.

Прибыв в Волгоград, молодая мать сняла в Центральном районе квартиру. На следующий день фроловчанка продала через интернет детскую коляску, а в ночь с 3 на 4 марта задушила своего ребенка. Тело она выбросила в мусорный контейнер.

Наутро женщина отправилась в Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила ей вещи убитого мальчика. Семье подруги она рассказала, что уронила младенца в ванную и тот умер.

Следователям подозреваемая призналась, что не желала иметь второго ребенка, поэтому решила избавиться от малыша. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у нее расстройство личности.

На период следствия подозреваемой ограничили свободу. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.