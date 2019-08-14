Новости

Вышел первый русский трейлер сериала по "Ведьмаку" 14:40
Лыжник сборной Норвегии едва не умер из-за остановки сердца 14:35
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю 14:32
В Кремле прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели 14:30
Волгоградка предстанет перед судом за убийство сына 14:30
В "Единой России" выступили против запрета на старые автомобили 14:28
Представитель потерявшего сознания Дельфина рассказал о его состоянии 14:20
Портал прогнозирования погоды смоделировал мрачный сценарий для России 14:20
Лондонский университет запретил продавать говядину в столовой 14:12
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование 14:08
В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства 14:05
Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии 14:04
Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом 14:00
Жительницу Ингушетии заподозрили в помощи террористам в Сирии 13:45
На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов 13:45
Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами 13:43
Путин посетит Хельсинки с рабочим визитом 13:40
Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию" 13:40
На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем 13:39
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина 13:29
Новосибирские ученые нашли на Алтае уникальную погребальную лодку 13:19
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре 13:09
В Ростове фельдшер "скорой" пнул ногой пожилую пациентку и уехал 13:07
Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью 13:05
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградка предстанет перед судом за убийство сына

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы города Фролово, задушившей собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов

Дело было возбуждено по двум статьям: "убийство малолетнего" и "кража".

По данным следствия, 1 марта 2018 года после ссоры с матерью подозреваемая украла у нее 21 тысячу рублей. После этого, взяв девятимесячного сына, она уехала из Фролова. Ее трехлетняя дочка осталась с бабушкой дома.

Прибыв в Волгоград, молодая мать сняла в Центральном районе квартиру. На следующий день фроловчанка продала через интернет детскую коляску, а в ночь с 3 на 4 марта задушила своего ребенка. Тело она выбросила в мусорный контейнер.

Наутро женщина отправилась в Волжский к своей подруге, которая накануне родила шестого ребенка, и подарила ей вещи убитого мальчика. Семье подруги она рассказала, что уронила младенца в ванную и тот умер.

Следователям подозреваемая призналась, что не желала иметь второго ребенка, поэтому решила избавиться от малыша. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у нее расстройство личности.

На период следствия подозреваемой ограничили свободу. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек