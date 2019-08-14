Норму вылова рыбы в Астраханской области увеличили до десяти килограммов.

Только для сома и раков ограничение останется прежним. Больше одного усатого гиганта ловить запрещено, а раков, речной деликатес, - больше 50 штук.

Напомним, что в прошлом году начала действовать новая редакция правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Согласно им, астраханским рыбакам и многочисленным любителям рыбалки из других регионов страны, которые едут к пойме Волги, можно было выловить всего пять килограммов воблы, плотвы, леща, густеры, сазана, судака, берша, щуки, сома, линя, чехони или сельди-черноспинки.

Побывавший в регионе замминистра сельского хозяйства России - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что президент России дал поручение увеличить суточную норму вылова для Астрахани. Это решение было выполнено, и соответствующий приказ под номером 55497 зарегистрирован.