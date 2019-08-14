В Белогорском районе Крыма сгорело 150 гектаров леса

В Крыму в результате крупного пожара в районе села Ударное на территории Белогорского лесничества уничтожено более 150 гектаров леса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место возгорания, площадь пожара составляла около 10 гектаров. Но в условиях жары и сильного ветра пламя быстро пожирало сосняк и сухую траву.

- На месте происшествия работали 63 человека и 22 единицы специализированной пожарно-спасательной техники, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов. - Но огонь быстро распространялся. Этому способствовало наличие нескольких очагов возгорания. За четыре часа удалось локализовать пожар и предотвратить его распространение. Жертв и пострадавших нет. Но общая площадь пожара составила более 150 гектаров.

Сейчас по периметру пожарища лесничие окарауливают лес, но, по словам министра, о полной ликвидации огня говорить пока рано.

Тем временем возгорание лесной подстилки сегодня произошло и на территории Старокрымского лесоохотничьего хозяйства, в районе горы Агармыш. Площадь пожара составила 1,07 гектара. Пострадавших также нет.

МЧС напоминает, что с 15 по 17 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Разводить костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог и на пустырях строго запрещено.