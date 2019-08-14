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14.08.2019 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму осуждена группа интернет-наркодилеров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор семи участникам организованной преступной группы наркодилеров, которые выстроили на полуострове хорошо законспирированную сеть для торговли зельем через так называемые "закладки" и в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Имея опыт покупки запрещенных веществ через Интернет и хорошо зная принцип их "дистанционного" сбыта, наркобизнес организовал 26-летний житель Симферополя, который ранее тоже употреблял наркотики и был не раз судим за их незаконный оборот. А его помощниками стали жители разных населенных пунктов полуострова в возрасте от 24 до 28 лет.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Организатор привлек к работе друга, имеющего нужные навыки в области компьютерных технологий и программирования. Создав специальный интернет-сайт, злоумышленники обеспечили его бесперебойное функционирование, в том числе на случай его блокировки правоохранительными органами. Далее к незаконной деятельности симферополец привлек еще четырех человек.

Так называемые "операторы" и "администраторы" поддерживали работу ресурса, раскладывали запущенные в оборот деньги по специально созданным электронным кошелькам и направляли покупателям данные о месте нахождения закладок с наркотиками. Логистическим центром бизнеса был "склад", куда приходили крупные партии наркотиков массой до одного килограмма. Там порошок фасовали по пакетикам. На нижних звеньях иерархии действовали "закладчики", которые доставляли порошок в тайники. На преступную группу работали и так называемые "рекламщики", наносившие на фасады домов полуострова надписи с рекламой интернет-сайта наркобизнесмена. Для конспирации злоумышленники использовали разные электронные кошельки, а также анонимные интернет-мессенджеры.

В конце концов организатор группировки попался в руки полиции по одному из эпизодов и был осужден, но даже после этого функцию администратора сайта взяла на себя супруга преступника. Мало того, при ней ресурс начал работать в форме интернет-магазина. Злоумышленники размещали информацию о видах, количестве и стоимости продаваемых наркотиков, способах оплаты и населенных пунктах, в которых есть "закладки". Кроме того, на сайте был раздел, где принимались претензии о качестве приобретенного потребителем наркотика.

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Соискателей рабочих мест, желающих устроиться в компанию наркораспространителей, кандидатов ожидало непростое собеседование. Им необходимо было прислать "работодателю" фото паспорта или же уплатить "залог" за "товар" - порядка 20 тысяч рублей.

Организованная преступная группа действовала на территории Крыма и Севастополя с января 2016 по август 2017 года. За это время обвиняемые получили доход более 20 миллионов рублей. Полиция изъяла у членов ОПГ более 1,5 килограмма наркотиков, в том числе синтетические виды, относящихся к так называемым "солям", а также гашиш.

Суд признал наркодельцов виновными по статье 228 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой и в особо крупном размере. Вина обвиняемых была доказана полностью.

Организатор "наркобизнеса" приговорен к 20 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Его супруга, которая оказывала всяческую помощь следствию, - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Остальные пять участников группы получили от 8 лет 6 месяцев до 11 лет в колонии строгого режима. Также двоих осужденных суд обязал выплатить штрафы в 600 и 200 тысяч рублей.

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