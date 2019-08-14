В Крыму осуждена группа интернет-наркодилеров

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор семи участникам организованной преступной группы наркодилеров, которые выстроили на полуострове хорошо законспирированную сеть для торговли зельем через так называемые "закладки" и в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Имея опыт покупки запрещенных веществ через Интернет и хорошо зная принцип их "дистанционного" сбыта, наркобизнес организовал 26-летний житель Симферополя, который ранее тоже употреблял наркотики и был не раз судим за их незаконный оборот. А его помощниками стали жители разных населенных пунктов полуострова в возрасте от 24 до 28 лет.

Организатор привлек к работе друга, имеющего нужные навыки в области компьютерных технологий и программирования. Создав специальный интернет-сайт, злоумышленники обеспечили его бесперебойное функционирование, в том числе на случай его блокировки правоохранительными органами. Далее к незаконной деятельности симферополец привлек еще четырех человек.

Так называемые "операторы" и "администраторы" поддерживали работу ресурса, раскладывали запущенные в оборот деньги по специально созданным электронным кошелькам и направляли покупателям данные о месте нахождения закладок с наркотиками. Логистическим центром бизнеса был "склад", куда приходили крупные партии наркотиков массой до одного килограмма. Там порошок фасовали по пакетикам. На нижних звеньях иерархии действовали "закладчики", которые доставляли порошок в тайники. На преступную группу работали и так называемые "рекламщики", наносившие на фасады домов полуострова надписи с рекламой интернет-сайта наркобизнесмена. Для конспирации злоумышленники использовали разные электронные кошельки, а также анонимные интернет-мессенджеры.

В конце концов организатор группировки попался в руки полиции по одному из эпизодов и был осужден, но даже после этого функцию администратора сайта взяла на себя супруга преступника. Мало того, при ней ресурс начал работать в форме интернет-магазина. Злоумышленники размещали информацию о видах, количестве и стоимости продаваемых наркотиков, способах оплаты и населенных пунктах, в которых есть "закладки". Кроме того, на сайте был раздел, где принимались претензии о качестве приобретенного потребителем наркотика.

Соискателей рабочих мест, желающих устроиться в компанию наркораспространителей, кандидатов ожидало непростое собеседование. Им необходимо было прислать "работодателю" фото паспорта или же уплатить "залог" за "товар" - порядка 20 тысяч рублей.

Организованная преступная группа действовала на территории Крыма и Севастополя с января 2016 по август 2017 года. За это время обвиняемые получили доход более 20 миллионов рублей. Полиция изъяла у членов ОПГ более 1,5 килограмма наркотиков, в том числе синтетические виды, относящихся к так называемым "солям", а также гашиш.

Суд признал наркодельцов виновными по статье 228 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой и в особо крупном размере. Вина обвиняемых была доказана полностью.

Организатор "наркобизнеса" приговорен к 20 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей. Его супруга, которая оказывала всяческую помощь следствию, - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Остальные пять участников группы получили от 8 лет 6 месяцев до 11 лет в колонии строгого режима. Также двоих осужденных суд обязал выплатить штрафы в 600 и 200 тысяч рублей.