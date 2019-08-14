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14.08.2019 10:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму потребовали не нарушать статус Северо-Крымского канала

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Официальный Киев обязан соблюдать международное право и в частности статус Северо-Крымского канала. Украинские власти не имели права в одностороннем порядке перекрывать канал. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер правительства республики, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

В Крыму оценили названное нардепом Украины условие подачи воды

Северо-Крымский канал, подчеркнул Мурадов, был построен в советское время и теперь он имеет статус международного.

- Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство, - сказал Мурадов. - В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны.

Однако последние заявления и действия представителей уже новой украинской власти, подчеркнул вице-премьер крымского правительства, свидетельствуют о том, что в Киеве по-прежнему не настроены на конструктивный диалог с Россией, а в коридорах власти хозяйничают люди, продолжающие разрушительную политику предыдущего президента Украины.

- При таком подходе новых властей Украины, конструктивных отношений с Киевом, к сожалению, не построить, - констатировал Мурадов.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрыть канал в апреле 2014 года, а пресной воды крымчанам, по имеющимся у него подсчетам, и так хватает.

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