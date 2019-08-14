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14.08.2019 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове фельдшер "скорой" пнул лежащую на земле бабушку и уехал

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону фельдшер бригады "скорой помощи", прибывший на вызов к женщине, которой внезапно стало плохо на улице, вместо того, чтобы оказать ей помощь, пнул пациентку ногой, а после сел в машину и уехал. Отвратительный поступок попал на видео и был опубликован в соцсетях. Ролик уже набрал более 68 тысяч просмотров.

В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась

"Под домом на Варфоломеева 222,а упала бабушка, - пишет автор видеосъемки. - Люди вызвали "скорую". Приехал этот фельдшер, пнул ее ногой, развернулся и уехал. В диспетчерскую он сказал, что бабушка отказалась от помощи. Несколько человек были свидетелями этой ситуации". А вскоре за пожилой женщиной приехала еще одна бригада.

Ситуацию корреспонденту "РГ" прокомментировали в больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону.

- Мы очень осуждаем поступок фельдшера. Так нельзя было поступать ни при каких обстоятельствах! Наш сотрудник уже дал письменное объяснение. По его словам, пожилая женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она отказывалась от госпитализации и грубо оскорбила медика, задев его чувства. Прибывшая следом бригада, погрузила женщину в салон. Однако она отказалась ехать в стационара и грубо потребовала остановить машину, - прокомментировала произошедшее заместитель главного врача по службе скорой помощи стационара Татьяна Зауголышева.

Сейчас решается дальнейшая судьба медика, позволившего себе поведение явно не по уставу. В том числе рассматривается вопрос о его увольнении. Несмотря на то, что он проработал семь лет в данной должности и никогда ранее не имел порицаний во время выполнения служебных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, по факту размещенного в Сети видео ведомство также проводит проверку. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

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