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14.08.2019 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Ростовской области задержали за убийство тещи

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Прибывший в гости к теще 41-летний житель Ростовской области задержан за ее убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

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Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "убийство" и "покушение на убийство двух лиц".

По данным следствия, 70-летняя пенсионерка проживала в двухкомнатной квартире в центре Волгограда со своим 44-летним сыном - инвалидом по слуху. 13 августа к ней прибыл зять, чтобы решить вопрос о продаже недвижимости. По его плану, часть денег хозяйка квартиры должна была отдать дочери для строительства дома в пригороде Ростова-на-Дону и погашения долгов. А на оставшуюся сумму - приобрести себе более скромное жилье.

Однако волгоградку предложенный родственниками вариант раздела имущества не устраивал, из-за чего постоянно были скандалы. Вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев заранее купленные медицинские перчатки, ростовчанин нанес множество ударов в грудь и спину хозяйки жилья. Она пыталась закрыться руками, поэтому раны есть и на кистях.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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Ее глухонемой сын в это время спокойно спал в соседней комнате. Расправившись с пенсионеркой, шурин напал на инвалида, однако натолкнулся на отчаянное сопротивление. Волгоградец смог выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие скорую помощь и полицию.

Прибывшим на место происшествия следователям ростовчанин сообщил, что убийство совершил глухонемой. А он лично пытался ему помещать, поэтому в драке несколько раз порезал противника. Однако госпитализированный сын погибшей смог дать изобличающие показания.

Осмотр места происшествия позволил обнаружить перчатки со следами крови и нож, которые подозреваемый выкинул из окна. Улики нашли в траве. Такая же пара перчаток была среди личных вещей приезжего.

В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он отрицает.

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