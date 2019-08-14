Ровно 75 лет назад - 14 августа 1944 года - вышел указ президиума Верховного Совета СССР об образовании Тюменской области, в границы которой были включены северные национальные округа, три города и 24 района, прежде подчинявшиеся преимущественно Омску, а также Кургану. Какие факторы способствовали этому решению и послужило ли одним из них благополучное пребывание в захолустье тела вождя мировой революции? Нешаблонный, но компетентный взгляд на те времена и события у тюменского историка и краеведа, полковника ФСБ в отставке Александра Петрушина.

Здание Александровского реального училища в Тюмени, где практически всю войну находилось тело Ленина, бережно реконструируют. Объявлен конкурс на разработку соответствующего проекта. 140 лет назад, в сентябре 1879-го, в училище прошло первое занятие. По отзывам американского путешественника Кеннана, заведение по уровню учебно-технологического оснащения было одним из лучших в мире. Сейчас в двухэтажном корпусе - аудитории аграрного университета Северного Зауралья. Это один из редких вузов РФ, базирующийся в здании, где сохранились элементы дореволюционной обстановки. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Непонятны мотивы административно-территориальной перекройки в Западной Сибири. Идет война. Разумнее дождаться ее завершения, не так ли? Не могло же стать пребывание тела Ленина в Тюмени причиной для ее возвышения.

Александр Петрушин: Я как раз допускаю, что могло, но о влиянии "духа" вождя на историю края скажу позже. Будем объективны: с 1943-го по 1945 год такого рода новообразований случилось немало. К примеру, Курганская область - тоже "дитя" войны. У нас нет доступа к документам, где прописаны обоснования соответствующих решений высшего руководства страны. К слову, составленный в 1944-м органами госбезопасности "паспорт Тюменской области" рассекретили лишь в 2000-м.

И что в нем?

Александр Петрушин: В нем все характеристики территории. В промышленном ракурсе она выглядит бедно. Из полезных ископаемых особо выделен торф - регион располагает пятой частью всех запасов СССР. Известно о рудных месторождениях Северного и Полярного Урала. За счет эвакуации ряда заводов из европейской зоны индустриальное производство выросло в несколько раз. По числу занятых и объему выпускаемой продукции отдельные предприятия выглядят внушительно. Так, на заводе № 762, где делают корпуса мин и шпалорезательные станки, трудятся 1379 человек, а на заводе № 639, где строят торпедные катера, - 1242. Но планировалась реэвакуация многих заводов, у верховной власти и в мыслях не было превращать Тюмень в мощный промышленный центр.

С дорогами дела обстояли печально. Имелись лишь грунтовые на юге территории. В крае проживало вчетверо меньше, чем сегодня, - 917 тысяч человек. Подавляющее большинство занято в сельском хозяйстве, на рыбных промыслах, лесозаготовках. 2250 колхозов, из них десятая часть - рыболовецкие, плюс 33 совхоза. Учтенного скота - около 1,3 миллиона голов, в том числе оленей - 294 747.

Ценность Тюменской области Кремль видел в лесе, водных биоресурсах. Поэтому руководителям региона поставили задачу наращивать заготовку древесины и рыбы.

А рыбы в годы войны было добыто уже немерено, и усилиями неимоверными.

Александр Петрушин: Верно. Обь-Иртышский бассейн стал настоящим рыбным фронтом. Отличившихся на путине награждали боевыми медалями и орденами, а за срыв планов нередко отправляли на передовую в штрафные роты. Партийные органы требовали любым путем обеспечить необходимые объемы, на отстающие участки направляли агитаторов, уполномоченных. Доходило до абсурда: однажды на Ямбургинском рыбоучастке Приуральского района Ямала на 10 рыбаков пришлось 14 уполномоченных. Дефицит рабочих рук был острейшим. В 1943-м НКВД отказал в просьбе Омскому обкому ВКП(б) прислать на речные промыслы дополнительно 25 тысяч спецпереселенцев: лишних, мол, нет. А в 1944-м 11 тысяч депортированных в Сибирь калмыков впервые познали, что такое рыбацкий труд.

Правительство разрешило ежеквартально из добытой сверх задания рыбы половину оставлять для потребления на месте. Только не из чего было - планы неподъемные. По итогам 1944 года Тюменский обком констатировал: не хватает 214 тысяч центнеров. Для понимания: Ямало-Ненецкий рыбтрест обязан был выловить 315 тысяч центнеров.

Красная и белая рыба шла в оплату поставок боевой техники, оружия и снаряжения от союзников, а также на номенклатурные столы. Черную - щуку, карася, окуня, ерша, плотву - закладывали в армейские котлы. Консервами питались летчики, подводники. Отходами кормили заключенных ГУЛАГа.

В военное время Обь-Иртышский бассейн дал стране свыше трех миллионов центнеров рыбы. Не исключено, по срокам и величине вылова поставлен мировой рекорд.

Как восприняли тюменцы указ президиума Верховного Совета - с удивлением, ликованием или безучастно?

Александр Петрушин: Указ опубликован только спустя две недели после его подписания Калининым. Местное управление комиссариата госбезопасности изучило настроения населения. Они были контрастными, хотя отмечено, что большинство одобрило решение. Вот беспартийный инженер Иванов надеется, что наконец-то наведут порядок в городе, где закрыты и цирк, и театр, а "по улицам и тротуарам не пройти из-за грязи". Некий Вербовский в магазинной очереди: "Как организовали область, так сразу с хлебом перебои. Потому что много нахлебников понаехало. На базаре сразу цены повысились…". Ну а бесправные и подневольные к административным преобразованиям отнеслись скорее всего равнодушно. В 1949 году из 892 тысяч жителей края ссыльных было 62,5 тысячи.

Спустя 20 лет пришли известия об открытии нефтяных залежей, в 60-70-х годах о Тюменской области узнал весь мир, сюда устремились сотни тысяч человек, и течение жизни резко изменилось.

Ключевой вопрос

Тюмень на "отлично" справилась с задачей сохранения тела вождя мирового пролетариата. И вы хотите сказать, Александр Антонович, что за Ленина город поощрили повышением статуса?

Александр Петрушин: Главная партийно-государственная святыня прибыла в провинциальный городишко, а вернулась в столицу в победном 45-м уже из областного центра, в подчинении которого находилась гигантская территория площадью в 777 тысяч квадратных километров.

3 июля 1941 года, когда на Политбюро обсуждали, куда лучше эвакуировать тело Ленина, Сталин сказал: "Везите в Тюмень. Там ему будет хорошо". Насколько известно, Сталин принял решение об образовании за Уралом новой области еще в январе 1944-го, после возвращения из Тюмени госкомиссии из группы академиков во главе с наркомом здравоохранения. Они доложили о прекрасном состоянии мумии, о надлежаще созданных условиях для временного функционирования мавзолея в здании бывшего Александровского реального училища. Глава государства был очень доволен, не поскупился на награды для научных сотрудников и главного хранителя тела - профессора Збарского. Судя по всему, Тюмень также решил поощрить, сделав ее городом республиканского значения.

Обращу внимание на некоторые любопытные обстоятельства. Недоучившийся семинарист Сталин, несостоявшийся ксендз и глава комиссии по организации похорон Ленина Дзержинский, конечно же, знали, что нетленность останков - свидетельство святости. Луначарский еще в 1907 году писал: "Научный социализм - самая религиозная из религий".

А идея вечного хранения тела Владимира Ульянова принадлежит сыну тюменского исправника, выпускнику того самого реального училища Красину. После смерти Ленина нарком внешней торговли заявил о своей уверенности в том, что придет момент, когда можно будет "воскрешать великих деятелей, борцов за освобождение человечества".

Это интересно

• Тюмень в ХХ веке не однажды провозглашалась административным центром региона. Всего 11 месяцев она служила главным городом Обско-Иртышской области.

• В 1944-м Тюменский обком партии и облисполком разместили в знаменитом доме коммерческого училища купцов Колокольниковых. Собственное здание они обрели только в 1956 году. Первым секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ назначили Константина Дубинина, выпускника историко-архивного института, сержанта госбезопасности. В Тюмени он отвечал за сохранность вывезенных из Симферополя крымского золота и античных ценностей, хранившихся в подвале Спасского собора с августа 1941-го по март 1942-го.

• Перед отправкой в столицу для "поправившегося" в Тюмени на три килограмма Ленина в местном ателье сшили новый костюм.