Роспотребнадзор внепланово проверил 153 магазина Среднего Урала и обнаружил 40 нарушений правил выкладки молочной продукции.

БЗМЖ - значит, натуральное

Аббревиатура БЗМЖ звучит не слишком благозвучно, но надо привыкать. По новым правилам, сыр, творог, масло без заменителей молочного жира должны лежать отдельно от "ненатуральных" собратьев. И их нужно как-то выделять: например, надписью на ценнике или на полке. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 1 июля этого года. Прошел месяц - самое время для ревизии. В состав проверяющих попал и корреспондент "РГ".

- Главное требование - чтобы покупатели могли визуально отделить "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" от остальных - "молочного", "молочного составного" и "молокосодержащего". Это поможет покупателю сделать осознанный выбор, - считает специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Антон Ломовцев.

Большинство федеральных торговых сетей уже отреагировало на новые правила. Например, в продуктовом гипермаркете на улице Таватуйской в Екатеринбурге все молочные продукты рассортированы. Директор Ольга Андреева показывает проверяющим отделы с "молочкой". Вот, к примеру, ряды сгущенки. На каждом ценнике стоит заветное "БЗМЖ" - заменителей нет. Вся сгущенка натуральная, ура! На всякий случай проверяем состав на банках - действительно, лакомство сделано из цельного молока и сахара. Но шрифт на упаковке мелкий, не каждый разглядит.

- Первое время покупатели спрашивали, что такое БЗМЖ, а теперь привыкли. У нас надписи не только на ценниках, но и на витринах, - говорит продавец Тоня.

Разлучили "масляную парочку"

Минторг и Роспотребнадзор рекомендуют несколько способов "распознавания" молочных продуктов, а выбор оставляют за магазином. Можно установить на витрине специальный разделитель, придумать особое оформление товарных полок и ценников… Например, в магазине на Билимбаевской повесили таблички над группами товаров или прикрепили ленточки-стикеры к витринному стеклу.

В другой торговой точке предпочли надписи на стопперах (полосах для ценников) и пометки "БЗМЖ" на ценниках. Последний вариант кажется "доходчивей" остальных. Кроме того, в обоих магазинах продукцию "разводят" по отдельным полкам и даже отдельным холодильным ларям.

И это правильно. Например, мы дружно порадовались, увидев, как продавцы насильственно разлучили "масляную парочку" - масло сливочное "Крестьянское" и растительно-жировой спред "Нежный вкус". Оба продукта - одного изготовителя и похожи, как близнецы, - одеты в клетчатые "рубашки"-обертки. Стояли бы рядом - наверняка какая-то пожилая покупательница перепутала бы их. И, разглядев цену, положила в корзину не масло за 94 рубля, а спред - за 38.

Мороженое - в группе "риска"

Ценники на полках со сливочным маслом, творогом и молоком гласят: "БЗМЖ". Но неужели и глазированные сырки десяти разных фирм тоже без "пальмы"?

- Все настоящие, и цена - более 20 рублей за штучку. У нас других нет. Вот если увидите где-то сырок за 5 рублей, он точно немолочный, - утверждает Ольга Андреева.

Больше всего заменителей в мороженом. И далеко не всегда сладкие "пальмовые" ледышки дешевле настоящих молочных или сливочных. Многие брикеты, рожки и ведерки с ЗМЖ стоят ничуть не меньше.

Оказалось, и екатеринбургское мороженое тоже не без "пальмы". Знакомое эскимо на палочке "Вечерний Екатеринбург" попало в тележку-"резервацию". Хотя, наверное, не каждый покупатель сразу поймет, что на полках и в холодильниках без каких-то надписей лежат именно такие продукты.

А на улице Совхозной требования санитарных врачей выполнили формально. На каких-то ценниках надпись "БЗМЖ" есть, на других - нет. Но, что самое неприятное, нарушено единообразие: маркировка "БЗМЖ" зачастую соседствует с другой - "С ЗМЖ". Если уж начали выделять одну группу товаров, так и надо продолжать, иначе покупатели запутаются, считают эксперты.

В Роспотребнадзоре заявляют, что контроль за порядком размещения молочных продуктов является приоритетным. И обещают продолжить внеплановые проверки. Нарушителям грозит административное наказание.

Кстати

В чем вред ЗМЖ и почему их нужно бояться? Оказывается, в состав заменителей молочного жира входят растительные масла, в том числе самое дешевое - пальмовое. Оно имеет более высокую температуру плавления, чем человеческое тело, и потому засоряет организм шлаками. Правда, сейчас производители зачастую используют не пальмовое масло, а его жидкую фракцию - олеин. Но и он повышает уровень холестерина и плохо усваивается. Плюс вымывает кальций из организма. Для детей и пожилых людей это очень вредно.