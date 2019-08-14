На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов

Прокуратура Свердловской области предъявила обвинение в покушении на убийство пьяной автоледи, которая в апреле этого года совершила наезд на двух девушек. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летней местной жительницы. В апреле этого года она сбила двух девушек 2001 года рождения, после чего наехала на них еще раз. По версии следствия, водительница сделала это специально - чтобы скрыть ДТП, она попыталась задавить насмерть лежащую на проезжей части пострадавшую. Вторую она задеть не смогла - та находилась на обочине.

Несовершеннолетние в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Врачи диагностировали у обеих закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у одной из девушек был обнаружен компрессионный перелом позвоночника.

Как ранее писала "РГ", инспекторам удалось найти виновницу аварии по горячим следам. При освидетельствовании прибор показал 1,241 промилле алкоголя. В отношении женщины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уезд с места ДТП по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.

За попытку убийства двух лиц с целью скрыть другое преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Кстати

Сегодня Верх-Исетский районный суд вынес постановление на арест предполагаемого виновника другой резонансной аварии - 4 августа на улице Малышева в Екатеринбурге. Тогда в ДТП погибли водитель и пассажир такси. Всего при столкновении пострадали пять автомобилей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, обвиняемый - водитель Kia Rio - арестован до октября. Во время заседания он попытался убедить судью, что под стражей не сможет зарабатывать деньги для компенсации ущерба пострадавшим, однако его ходатайство было отклонено.