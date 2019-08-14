В аварии под Сургутом погибли два человека

Два человека погибли и еще трое пострадали в аварии под Сургутом. По предварительным данным, автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где спровоцировал столкновение трех машин.

Авария произошла вчера в 22:40 на двадцатом километре подъезда к Сургуту, в Нефтеюганском районе, сообщает МВД Югры.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Нефтеюганска, по неизвестной причине выехал на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с Lada Vesta, которую от удара отбросило на проезжавший мимо пикап УАЗ.

В результате аварии водитель иномарки 1972 года рождения и пассажир "Лады" скончались на месте. Еще трое мужчин 1961 и 1981 годов рождения (все пассажиры Renault) и водитель "Лады" 1997 года рождения были доставлены в больницу с различными телесными повреждениями.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.