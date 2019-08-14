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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шпаргалка для экскурсии

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 179(7937)
"Экспертный клуб Екатеринбурга" собрал в Доме журналистов профессионалов из разных областей, чтобы совместными усилиями обозначить самые перспективные бренды столицы Урала. Историки, политологи, архитекторы, литераторы, искусствоведы, культурологи, религиоведы и журналисты получили задание, работая сперва индивидуально, а затем в профессиональных группах, определить имена, события, явления и объекты, которые могут и должны стать привлекательными для гостей города. Изначально круг поисков был очерчен широко, затем полторы сотни предложений фильтровали, определяя "безусловные" бренды (лидеры узнаваемости), "недооцененные" (но имеющие большой потенциал) и "эндемичные" (то есть абсолютно уникальные в мире). Итогом двухчасовой работы стала карта брендов Екатеринбурга.
Фото: Марина Порошина/РГ Полторы сотни предложений фильтровали, определяя "безусловные", "недооцененные" и "эндемичные" бренды. Фото: Марина Порошина/РГ
Полторы сотни предложений фильтровали, определяя "безусловные", "недооцененные" и "эндемичные" бренды. Фото: Марина Порошина/РГ

В нее попали более пятидесяти наименований. Например, лидером третьей категории стал Шигирский идол (самой древней в мире деревянной скульптуре, найденной в окрестностях Екатеринбурга, 11 тысяч лет, тогда как египетским пирамидам "всего" четыре с половиной).

Теперь жителям столицы Урала не придется придумывать, что показать гостям

Среди "недооцененных" были названы изобретатель радио Александр Попов, Невьянская школа иконописи и - неожиданно - святая великомученица Екатерина. Политолог Сергей Новопашин предложил позиционировать Екатеринбург как центр "Сердцевинной земли" Хартленд, существующей в теории профессора Маккиндера. А архитектор Эдуард Кубенский назвал достопримечательностью новое здание "Пассажа": по словам его голландского коллеги, "настолько плохая архитектура нужна, чтобы на ее фоне лучше видеть хорошую".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ученые: Шигирский Идол был выточен с помощью зуба бобра

- Карта брендов города - это лишь первый этап, - говорит культуролог Георгий Цеплаков. - Следующим должна стать разработка понятной стратегии брендирования для каждого объекта в зависимости от той категории, в которую он попал. Причем продвижение бренда не обязательно связано с большими затратами. Бренды выращиваются путем самоповторов: люди тысячу раз повторяют "праздник к нам приходит" - и начинают сверять с этой песенкой новогоднее время.

А вот грамотно реализованная стратегия может принести городу ощутимые дивиденды в виде роста туристического потока.

- Наша главная задача - сделать уральские бренды известными во всем мире, все возможности для этого, как мы убедились, у нас есть, - заключил политолог, научный руководитель института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Карта имеет, как мне кажется, и немедленное практическое применение: теперь жителям столицы Урала не придется ломать голову, придумывая, что показать гостям. С такой "шпаргалкой" лишь бы времени хватило на самое интересное.

Карту брендов опубликуют в группах "Экспертного клуба Екатеринбурга" в соцсетях.

Культура Арт Актуальное искусство Общество История Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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