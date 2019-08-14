В Новом Уренгое завершился открытый конкурс молодых специалистов

В Новом Уренгое талантливым студентам и выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования вручили именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство в одну из ведущих газодобывающих компаний России - "Газпром добыча Уренгой". Все они прошли серьезный отбор и стали победителями традиционного открытого конкурса молодых специалистов. Он прошел в Новом Уренгое уже в девятнадцатый раз. В этом году на производственные вакансии претендовали более 300 человек, однако заветные места удалось получить лишь 14-ти из них.

За именными сертификатами стоит многолетний труд: несколько лет обучения, диплом со средним баллом не ниже четырех и - обязательное условие - достойное прохождение производственных практик, а потом и уверенное выступление на нескольких этапах открытого конкурса. Всем претендентам предстояло выполнить групповые задания по своим специальностям, решить индивидуальные задачи, а в финале пройти собеседование с опытными производственниками, занимающими руководящие должности в северных дочерних компаниях Газпрома.

- Вы победили в конкурсе, который проводился в значимый для нашего предприятия год. В 2019-м предприятие "Газпром добыча Уренгой" установило новый производственный рекорд - добыло семь триллионов кубометров газа из недр одного месторождения, - обратился к "новобранцам" исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом предприятия Андрей Кривошеев.

Он отметил, что у компании не только богатая история, но и большие перспективы: Газпром ставит перед ней серьезные задачи, например, освоение новых месторождений, работа на Уренгойском месторождении, более сорока лет обеспечивающем Россию и Европу газом, газовым конденсатом и нефтью.

- У вас есть шанс внести свою лепту в будущие производственные достижения компании, - подчеркнул Андрей Кривошеев.

А пока победители конкурса приступили к знакомству - друг с другом, будущими коллегами, с историей и традициями предприятия. Не случайно церемония награждения прошла в здании музея истории "Газпром добыча Уренгой", здесь же для начинающих газодобытчиков провели экскурсию.

- Каждый из вас может проявить себя. Это касается не только производства, но и научного, социального, спортивного направлений, которые в компании активно развиваются и поддерживаются, - уточнил Андрей Кривошеев. - Можете быть уверенными: если достойно проявите себя на многочисленных конференциях и форумах, вас ждет взлет по карьерной лестнице.

Впрочем, активная вовлеченность в жизнь своих вузов - общая черта всех молодых людей, приехавших из разных уголков страны. Например, выпускник Уфимского государственного нефтяного технического университета Антон Гаркин рассказывает, что уже имеет за плечами достаточно богатый опыт выступления на научных конференциях. В его портфолио, кроме красных дипломов бакалавра и магистра, 13 опубликованных научных статей, в том числе международного уровня. А Александр Киселев из поселка Излучинска Ханты-Мансийского автономного округа, окончивший Тюменский индустриальный университет, помимо научной деятельности серьезно увлекается несколькими видами спорта, особенно преуспел в волейболе, получив капитанскую повязку в сборной института.

Впрочем, даже самый богатый студенческий опыт не дает новичкам преимуществ. Каждый из них начнет карьеру с профильных рабочих специальностей. И это еще один момент, объединяющий ребят не только с коллегами-ровесниками, но и с нынешними руководителями компании, которые в свое время точно так же доказывали мастерство и профессионализм. Каждый из них шел шаг за шагом, начиная с базовых для газодобывающей отрасли специальностей - операторов по добыче нефти и газа, машинистов, слесарей. Теперь настало время сказать свое слово новому поколению газодобытчиков.