В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно

На реке Сайма в районе живописного историко-культурного центра "Старый Сургут" нашли огромное пятно нефтепродуктов. "Общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров", - сообщает официальный сайт администрации города.

Специалисты местного спасательного центра, управления по природопользованию и экологии города начали сбор и утилизацию нефтепродукта.

Причины загрязнения устанавливаются, но уже есть две версии того, откуда взялось пятно. Субстанция могла попасть в реку через ливневую канализацию, либо кто-то напрямую слили отходы в водоем.

"Угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальная", - заверил заместитель главы города Алексей Жердев.

По его словам, опыт работы по ликвидации таких загрязнений у сургутских служб есть, и при необходимости сотрудники будут работать в две смены.

На месте ЧП установили боновые (плавучие) ограждения, чтобы не дать пятну расползтись еще больше, параллельно идет его уборка. "Фракцию засыплют сорбентом, который впитывает нефтепродукты", - объяснил начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин. Приведут в порядок и прибрежную территорию. Последствия разлива обещают устранить до пятницы.

Правоохранительные органы ищут виновника случившегося: ему грозит как минимум штраф. "Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, то администрация города обратится в суд", - подчеркнули в управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.