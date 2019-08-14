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14.08.2019 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута Фото: Управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута
Фото: Управление документационного и информационного обеспечения администрации Сургута

На реке Сайма в районе живописного историко-культурного центра "Старый Сургут" нашли огромное пятно нефтепродуктов. "Общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров", - сообщает официальный сайт администрации города.

Специалисты местного спасательного центра, управления по природопользованию и экологии города начали сбор и утилизацию нефтепродукта.

Причины загрязнения устанавливаются, но уже есть две версии того, откуда взялось пятно. Субстанция могла попасть в реку через ливневую канализацию, либо кто-то напрямую слили отходы в водоем.

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"Угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальная", - заверил заместитель главы города Алексей Жердев.

По его словам, опыт работы по ликвидации таких загрязнений у сургутских служб есть, и при необходимости сотрудники будут работать в две смены.

На месте ЧП установили боновые (плавучие) ограждения, чтобы не дать пятну расползтись еще больше, параллельно идет его уборка. "Фракцию засыплют сорбентом, который впитывает нефтепродукты", - объяснил начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин. Приведут в порядок и прибрежную территорию. Последствия разлива обещают устранить до пятницы.

Правоохранительные органы ищут виновника случившегося: ему грозит как минимум штраф. "Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, то администрация города обратится в суд", - подчеркнули в управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.

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