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14.08.2019 10:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Тюменской области вышли на дежурство 18 новых машин скорой помощи

Текст: Иван Ман
В Тюменской области автопарк машин скорой помощи пополнили 18 новых специализированных автомобилей. Это "Газели", а также два "Форда", оборудование которых позволяет проводить высокотехнологичные реанимационные мероприятия.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор лично вручил водителям станций ключи от машин. Они будут доставлять пациентов в больницы Тюмени, Тобольска, Ишима, Ярковского и Казанского районов. Техника приобретена на средства областного бюджета в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Пожилых тюменцев в поликлиники доставят микроавтобусы

- С учетом пятилетнего срока эксплуатации спецавтомобилей мы своевременно обновляем автопарк службы неотложной медицинской помощи. Любой наш земляк, независимо от места проживания, должен получать ее быстро и эффективно. Это задача власти. Ну а от слаженной работы врачей, фельдшеров и водителей во многом зависит здоровье, а зачастую и жизнь людей, - говорит глава региона.

По качеству специализированного медицинского транспорта Тюменская область на передовых позициях. В предыдущие два года было закуплено 137 машин, в том числе 23 "неотложки" и 114 санитарных автомобилей.

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