Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию"

В один вечер на Магнитогорск обрушилась практическая месячная норма осадков. Жители города выложили в Сеть видео и фото с видами "уральской Венеции".

Стихия накрыла город вчера с наступлением сумерек. Дождь вперемешку с градом шел несколько часов, не переставая. При этом порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Надо отдать должное службам МЧС: за несколько часов до наступления грозового фронта было экстренное заявление о надвигающейся непогоде, сильном дожде, граде, шквалистом усилении ветра. Однако стихия все равно застала город врасплох.

Под воду ушли несколько улиц, автодорог и перекрестков в разных частях города, в том числе и в самом центре. Особенно не повезло перекрестку улиц Советской и 50-летия Магнитки. Он по сути превратился в солидный водоем глубиной до метра. И хотя жители города моментально прославили это место в соцсетях, выкладывая фото и видео затопленных машин.

Машины глохли на дорогах, произошло несколько ДТП. Ряд автомобилей остался на проезжей части до утра, брошенные своими хозяевами. Кроме того, в пабликах горожане пожаловались на то, что дождевой водой затопило и часть подъездов, затруднив людям выход на работу, ущерб нанесен садам и огородам.

Муниципальные власти потребовали от дорожного специализированного учреждения Магнитогорска разобраться, почему не сработала система ливневой канализации. Тем более что всего две недели назад на перекрестке был завершен дорожный ремонт, который должен был включить в себя монтаж качественной ливневки.