Новости

Представитель потерявшего сознания Дельфина рассказал о его состоянии 14:20
Портал прогнозирования погоды смоделировал мрачный сценарий для России 14:20
Лондонский университет запретил продавать говядину в столовой 14:12
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование 14:08
В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства 14:05
Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии 14:04
Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом 14:00
Жительницу Ингушетии заподозрили в помощи террористам в Сирии 13:45
На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов 13:45
Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами 13:43
Путин посетит Хельсинки с рабочим визитом 13:40
Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию" 13:40
На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем 13:39
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина 13:29
Новосибирские ученые нашли на Алтае уникальную погребальную лодку 13:19
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре 13:09
В Ростове фельдшер "скорой" пнул ногой пожилую пациентку и уехал 13:07
Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью 13:05
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 13:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию"

Текст: Константин Бурков

В один вечер на Магнитогорск обрушилась практическая месячная норма осадков. Жители города выложили в Сеть видео и фото с видами "уральской Венеции".

Стихия накрыла город вчера с наступлением сумерек. Дождь вперемешку с градом шел несколько часов, не переставая. При этом порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Фото: iStock
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"

Надо отдать должное службам МЧС: за несколько часов до наступления грозового фронта было экстренное заявление о надвигающейся непогоде, сильном дожде, граде, шквалистом усилении ветра. Однако стихия все равно застала город врасплох.

Под воду ушли несколько улиц, автодорог и перекрестков в разных частях города, в том числе и в самом центре. Особенно не повезло перекрестку улиц Советской и 50-летия Магнитки. Он по сути превратился в солидный водоем глубиной до метра. И хотя жители города моментально прославили это место в соцсетях, выкладывая фото и видео затопленных машин.

Машины глохли на дорогах, произошло несколько ДТП. Ряд автомобилей остался на проезжей части до утра, брошенные своими хозяевами. Кроме того, в пабликах горожане пожаловались на то, что дождевой водой затопило и часть подъездов, затруднив людям выход на работу, ущерб нанесен садам и огородам.

Муниципальные власти потребовали от дорожного специализированного учреждения Магнитогорска разобраться, почему не сработала система ливневой канализации. Тем более что всего две недели назад на перекрестке был завершен дорожный ремонт, который должен был включить в себя монтаж качественной ливневки.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю