Видео: В Екатеринбурге из-под асфальта забил гейзер с горячей водой

В Екатеринбурге во время третьего этапа проверки теплосетей забил гейзер. Он повредил несколько автомобилей - компания пообещала возместить ущерб владельцам.

Мощный фонтан образовался на перекрестке улиц Красных Командиров и Бабушкина. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской теплосетевой компании, на место происшествия выехала оперативная бригада, которая в течение часа локализовала повреждение. Вода повредила три автомобиля, находившихся поблизости - коммунальщики пообещала выплатить компенсацию их владельцам, если будет составлено соответствующее заявление и доказан факт наличия ущерба.

Сейчас в Екатеринбурге проводится третий и последний этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. В рамках подготовки оборудования к отопительному сезону на три дня была ограничена подача горячей воды. Как сообщает пресс-служба ЕТК, испытания проводятся водой при температуре 40 градусов по Цельсию. Поэтому забивший на Бабушкина гейзер был хоть и не кипятком, но весьма горячим.

Окончательно вернуть горожанам горячую воду коммунальщики обещают 15 августа.

Кстати

Сильный порыв произошел и в Тюмени. Как сообщает "Интерфакс", фонтан, возникший на трубопроводе Тюменской ТЭЦ-1 во вторник вечером, затопил несколько частных домов и садовых участков. Всего по данным городского департамента безопасности жизнедеятельности пострадали пять частных владений. Коммунальщики пообещали возместить ущерб их владельцам. На данный момент специалисты уже провели откачку воды из затопленных помещений. Сейчас персонал станции занимается устранением последствий инцидента.