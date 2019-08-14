Обожаемые детьми быстрые сухие завтраки - мюсли, хлопья, всевозможные "шарики" и "звездочки" - вкусны и удобны для родителей, так как экономят время утром перед отправкой чада в школу. Но в преддверии нового учебного года Роспотребнадзор решил напомнить: выбирать такую еду нужно с умом.

Обычно родители уверены, что, покупая такие завтраки, они обеспечивают ребенку здоровое начало дня. Иногда, ради экономии, покупают не фабричные упаковки, где написан состав продукта, а более доступные по цене хлопья на развес. Но специалисты ведомства советуют обращать внимание на маркировку, прежде всего на содержание сахара. Разные производители даже внешне похожих продуктов кладут в них разное количество сахара.

По нормативам добавленного сахара в детской еде должно быть не больше 10 процентов по калорийности суточного рациона. Но фактически наши дети едят его намного больше: малыши 3-7 лет - 14,5 процента, то есть в полтора раза больше нормы, подростки - 13 процентов, старшеклассники - 12 процентов. Вот почему родителям стоит позаботиться о том, чтобы завтрак не был слишком сладким.

Конечно, не завтраком единым сыт наш ребенок. Вредными "быстрыми" углеводами, напомнили в ведомстве, насыщены и кондитерские изделия, и сладкие газировки (о вреде которых сегодня знают все), но также некоторые продукты, которые их производители рекламируют как "здоровые, полезные, диетические". Это, в числе прочего, готовые завтраки (глазированные хлопья, с медом, сухофруктами, кленовым сиропом и прочими сладкими добавками), десерты (в том числе мороженое), а также нектары и даже натуральные соки и мед.

Никто не предлагает лишать детей сладкого полностью. Но следить за тем, чтобы завтрак был правильным, родители должны.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют - утром ребенок должен плотно завтракать. И только после завтрака, чтобы не было слабости на первых уроках, можно съесть сладкое.