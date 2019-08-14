Российская драма "Движение вверх" установила рекорд в Китае

Российская спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева, ставшая сенсацией отечественного проката, установила рекорд в Китае.

Как сообщается на сайте Министерства культуры РФ, лента заработала в КНР тринадцать миллионов долларов - больше, чем какая-либо другая российская картина за всю историю проката страны.

Уточнено: "Движение вверх" посмотрели в Китае более 2,5 миллиона человек.

"Мы собрали в прокате $13 млн. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился, но для него было феноменально то, что фильм шел более четырех недель", - цитирует пресс-служба ведомства гендиректора компании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина. Поясняющего, что "традиционно в Китае даже американские блокбастеры более трех недель не идут".

По словам Верещагина, "Китай - непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд". Но российский блокбастер стал исключением из правил. А отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам (9,4) и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом.

При этом, как отметил Вадим, местные власти издали приказ, по которому "все спортивные команды вместе с тренерами должны сходить на фильм и обсудить его".

"Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взяло высоту", - подытожил Верещагин.

В центре истории ленты - матч 1972 года между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене, когда советские спортсмены одолели "непобедимых" американцев.

В фильме снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Джон Сэвидж.

Картина вышла в прокат в России в декабре 2017 года, собрав кассу в три миллиарда рублей.