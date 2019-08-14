Новости

Вышел трейлер экранизации песни Джорджа Майкла - с Эмилией Кларк 16:00
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно 15:37
Представитель Джигарханяна прокомментировал госпитализацию артиста 15:27
Вышел первый русский трейлер сериала по "Ведьмаку" 14:40
Представитель потерявшего сознание Дельфина рассказал о его состоянии 14:20

Российская драма "Движение вверх" установила рекорд в Китае

Новости
    14.08.2019, 15:00
Текст:   Олег Усков

Российская спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева, ставшая сенсацией отечественного проката, установила рекорд в Китае.

Как сообщается на сайте Министерства культуры РФ, лента заработала в КНР тринадцать миллионов долларов - больше, чем какая-либо другая российская картина за всю историю проката страны.

Уточнено: "Движение вверх" посмотрели в Китае более 2,5 миллиона человек.

"Мы собрали в прокате $13 млн. Прокат стартовал 13 июня и уже закончился, но для него было феноменально то, что фильм шел более четырех недель", - цитирует пресс-служба ведомства гендиректора компании "Централ Партнершип" Вадима Верещагина. Поясняющего, что "традиционно в Китае даже американские блокбастеры более трех недель не идут".

Фото: WDSSPR
Новый фильм Тарантино стал лидером российского проката

По словам Верещагина, "Китай - непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд". Но российский блокбастер стал исключением из правил. А отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам (9,4) и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом.

При этом, как отметил Вадим, местные власти издали приказ, по которому "все спортивные команды вместе с тренерами должны сходить на фильм и обсудить его".

"Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взяло высоту", - подытожил Верещагин.

В центре истории ленты - матч 1972 года между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене, когда советские спортсмены одолели "непобедимых" американцев.

В фильме снялись Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Джон Сэвидж.

Картина вышла в прокат в России в декабре 2017 года, собрав кассу в три миллиарда рублей.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

СМИ: Музыкант Дельфин потерял сознание в студии 13.08.2019
Мать Бузовой объяснила ее шутку про блокадницу 13.08.2019
Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей 13.08.2019
Видео: Бузова облизала тарелку и назвала себя "блокадницей" 13.08.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
В Москве и Петербурге состоятся предпремьерные показы "Малышки зомби" 13.08.2019
Фото: Алсу приняли за Бузову и заподозрили в "пластике" 13.08.2019
У звезды "Сталинграда" и "Домашнего ареста" Лысенкова угнали машину 13.08.2019
⧣ Китай
Фото: WDSSPR
Marvel анонсировал старт четвертой фазы кинематографической вселенной 23.07.2019
Видео: актера из "Лары Крофт" пырнули ножом в живот на сцене 22.07.2019
Вышел трейлер российского фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном 04.07.2019
⧣ спорт
Фото: kinopoisk.ru
"Крид 2": плох тот боксер, который не мечтает стать русским 10.01.2019
"Бои без правил": англичанин распускает руки в тайской тюрьме 20.09.2018
Сериал на выходные: "Кобра Кай" - карате-пацаны тридцать лет спустя 20.07.2018