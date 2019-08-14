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14.08.2019 15:46
Рубрика: Спорт

Руни вылечится от алкоголизма ради семьи

Текст: Максим Домчев
Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine
Фото: Action Images via Reuters/Carl Recine

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни решился на серьезный поступок. Ради сохранения семьи он намерен излечиться от алкоголизма.

Фото: www.instagram.com/paulpogba
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После переезда в США, где Руни выступает в составе "Ди Си Юнайтед", проблемы игрока с алкоголем обострились. По данным издания The Sun, страсть футболиста к спиртному достигла критической отметки. Руни мог себе позволить, сидя дома, выпивать до позднего вечера. Также один раз он напился с барменшей, после чего жена не хотела пускать футболиста домой. Еще в США он отметился арестом, когда устроил пьяный дебош в аэропорту.

"Он буквально уничтожал себя, выпивая огромное количество алкоголя, - сказал знакомый футболиста. - Теперь, когда он возвращается в Англию, он хочет прервать свой нездоровый роман с бутылкой. Это будет лучше для всех".

Руни намерен навсегда покончить с пагубной привычкой и ищет способ, как этого можно добиться. Желая улучшить отношения с женой, он нанял специалиста по семейным отношениям.

Колин Руни рада тому, что после пребывания в США в 2020 году ее муж вернется в Англию. Ранее он заключил 18-месячный контракт с "Дерби Каунти". Он присоединится к клубу Чемпионшипа в качестве играющего тренера в январе.

Жена футболиста уже обмолвилась, что хотела бы в пятый раз стать матерью. У пары уже есть четыре сына, и она надеется, что пятая беременность подарит дочку.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Персона: Уэйн Руни
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