Сбербанк не увидел угрозы кредитного "пузыря" в России

Новости

Представитель потерявшего сознания Дельфина рассказал о его состоянии 14:20
Портал прогнозирования погоды смоделировал мрачный сценарий для России 14:20
Лондонский университет запретил продавать говядину в столовой 14:12
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование 14:08
В учении "Щит Союза-2019" примут участие 12 тысяч военнослужащих Союзного государства 14:05
Легенда помогла найти место самой страшной резни кланов Шотландии 14:04
Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом 14:00
Жительницу Ингушетии заподозрили в помощи террористам в Сирии 13:45
На Урале будут судить женщину, дважды наехавшую на пешеходов 13:45
Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами 13:43
Путин посетит Хельсинки с рабочим визитом 13:40
Видео: Магнитогорск после ливня превратился в "уральскую Венецию" 13:40
На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем 13:39
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина 13:29
Новосибирские ученые нашли на Алтае уникальную погребальную лодку 13:19
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в пожарном резервуаре 13:09
В Ростове фельдшер "скорой" пнул ногой пожилую пациентку и уехал 13:07
Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью 13:05
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 12:52
Рубрика: Экономика

Сбербанк не увидел угрозы кредитного "пузыря" в России

Текст: Юлия Кривошапко
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет. Такой вывод сделали аналитики Сбербанка, исследовав в рамках проекта "СберДанные" динамику зарплат, величину ставок, сроков, сумм кредитов, их цели и особенности погашения.

Как отмечается в отчете, утверждение о том, что россияне берут кредиты для того, чтобы свести концы с концами, миф. Заемные средства в основном тратятся на ремонт, приобретение товаров длительного пользования или автомобилей, отдых и туризм.

В банке отмечают высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам - в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит заемщики в среднем гасят за 7 лет, трехлетние потребкредиты - за два года.

Фото: Вера Черенева
В торговых центрах появились автоматы для выдачи кредитов

В качестве одной из причин роста потребительского кредитования авторы исследования называют снижение в последние два года стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20 процентов увеличило потенциальный размер рынка, уточняется в исследовании.

Аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном увеличивается за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.

"Осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента", - отмечается в исследовании.

Дискуссия о возможном образовании кредитного "пузыря", причинах этого явления и связанных с ним рисках продолжается уже не первый месяц. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что заметный рост необеспеченного кредитования может стать причиной вхождения российской экономики в рецессию.

ВЦИОМ обнаружил снижение числа россиян с кредитами

Банки наращивают выдачу потребкредитов в ущерб кредитованию предприятий. С этим перекосом связан ключевой риск рецессии, подчеркнул Орешкин. По мнению главы Минэкономразвития, если ничего не предпринимать, она может наступить в 2021 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина с коллегой не согласилась. Она отметила, что рост потребкредитования не несет рисков для финансовой стабильности. В работе с физлицами для банков понятнее риски, чтобы наращивать корпоративное кредитование, нужно снижать риски для бизнеса, пояснила Набиуллина, добавив, что "люди берут кредиты не от хорошей жизни".

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Компании Финансы Сбербанк Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сообщил новые детали разговора Путина с Трампом
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю