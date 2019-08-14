Сбербанк не увидел угрозы кредитного "пузыря" в России

Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет. Такой вывод сделали аналитики Сбербанка, исследовав в рамках проекта "СберДанные" динамику зарплат, величину ставок, сроков, сумм кредитов, их цели и особенности погашения.

Как отмечается в отчете, утверждение о том, что россияне берут кредиты для того, чтобы свести концы с концами, миф. Заемные средства в основном тратятся на ремонт, приобретение товаров длительного пользования или автомобилей, отдых и туризм.

В банке отмечают высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам - в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит заемщики в среднем гасят за 7 лет, трехлетние потребкредиты - за два года.

В качестве одной из причин роста потребительского кредитования авторы исследования называют снижение в последние два года стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20 процентов увеличило потенциальный размер рынка, уточняется в исследовании.

Аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном увеличивается за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.

"Осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента", - отмечается в исследовании.

Дискуссия о возможном образовании кредитного "пузыря", причинах этого явления и связанных с ним рисках продолжается уже не первый месяц. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что заметный рост необеспеченного кредитования может стать причиной вхождения российской экономики в рецессию.

Банки наращивают выдачу потребкредитов в ущерб кредитованию предприятий. С этим перекосом связан ключевой риск рецессии, подчеркнул Орешкин. По мнению главы Минэкономразвития, если ничего не предпринимать, она может наступить в 2021 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина с коллегой не согласилась. Она отметила, что рост потребкредитования не несет рисков для финансовой стабильности. В работе с физлицами для банков понятнее риски, чтобы наращивать корпоративное кредитование, нужно снижать риски для бизнеса, пояснила Набиуллина, добавив, что "люди берут кредиты не от хорошей жизни".