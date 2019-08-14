В сети появился интернет-портал для прогнозирования погоды в населенных пунктах планеты в 2100 году. Узнать среднюю температуру воздуха в июле и январе можно будет с помощью компьютерного моделирования, которое предполагает четыре различных сценария.

Как сообщает BBC, создатели программы проанализировали данные климатических наблюдений с 1880 по 2018 годы. Использовалась также информация от метеостанций для расчета средних температур в квадратах 100 на 100 километров.

Если процесс потепления не остановится и станет неконтролируемым, то к концу тысячелетия средняя температура на нашей планете поднимется на 3-5 градусов Цельсия. Это приведет к глобальным экологическим катастрофам.

Для пользования порталом достаточно выбрать страну и название города. Программа покажет различные варианты событий. К примеру, в Ростове-на-Дону при наихудшем варианте средняя температура воздуха в июле 2010 года составит 29,7 градусов, что выше нормы на 6,6 градусов. В Москве: 24.6 градуса, что выше нормы на 5.9 градусов, в Астрахани: 27.9 градусов, что выше нормы на 2.1 градус, в Калининграде: 23.5 градуса, что выше на 6 градусов.

Однако, в Сибири, согласно данным климатической летописи, в последние десять лет наблюдается похолодание. Поэтому на интерактивной модели регион показан голубым цветом.