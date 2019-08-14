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Рубрика: Экономика

Штрафы за нарушения при госзакупках будут считать по-новому

Текст: Елена Березина
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С 14 августа штрафы за ненадлежащее исполнение госконтрактов будут считать по-новому. Правительство скорректировало правила определения их размера. Так, изменился размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных по итогам закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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По новым правилам он составит один процент от цены контракта или его этапа, но не менее чем одной тысячи рублей и не более чем пять тысяч рублей. "До вступления в силу изменений размер штрафа доходил до 200 тысяч рублей, то есть он уменьшился в 40 раз", - отмечает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов.

По-другому будут рассчитывать и штрафы для исполнителей тех контрактов, которые заключены по результатам закупки, проведенной на повышение цены. Если контракт заключат с участником, предложившим цену больше НМЦК (начальной минимальной цены контракта), штрафы за нарушения обязательств рассчитают исходя из цены контракта. В остальных случаях продолжат определять сумму штрафа исходя из НМЦК. Новые правила не распространяются на закупки, объявленные до этой даты.

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