США разместят свои F-35 на британской базе Лейкенхит

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в 2021 году будут размещены на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан, отметивший, что самолеты будут там базироваться на постоянной основе.

По его словам, это делается для усиления оперативных возможностей между США и странами-союзниками, которые входят в программу F-35, пишет ТАСС.

Генерал также отметил, что этим летом состоялись два раунда учений с применением американских истребителей. В рамках тренировок были отработаны комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, а также возможность быстрого развертывания F-15 и F-35 в четырех точках: в Латвии, Литве, Польше и Эстонии.