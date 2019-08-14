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14.08.2019 13:43
Рубрика: Экономика

Терминалы аэропорта Шереметьево свяжут поездами-шаттлами

Текст: Евгений Гайва

Между южным и северным терминальными комплексами аэропорта Шереметьево пойдут поезда, рассказали в пресс-службе ОАО "РЖД".

Новая ветка железной дороги дотянется до терминала В и строящегося терминала С. Поезда-шаттлы будут курсировать между двумя комплексами с интервалом движения 15 минут.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости.
График движения аэроэкспресса в Шереметьево изменили из-за ремонта

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД". Запустить поезда планируют к 2022 году.

Развитие железнодорожной инфраструктуры улучшит транспортную доступность аэропорта. В результате, пассажиры смогут добраться в северный терминальный комплекс (терминалы A, B, C) напрямую из города, а южный терминальный комплекс (терминалы D, E, F) станет промежуточной остановкой. Сейчас поезда из Москвы ходят только в южные терминалы. Из Москвы поезда в аэропорт также будут отправляться каждые 15 минут.

Уже ведутся строительно-монтажные работы первого этапа. Стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов рублей.

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