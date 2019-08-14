Тюремное ведомство заключит с заводами договоры на содержание осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний подготовила проект типового договора, который ведомство будет заключать с предприятиями на открытие филиалов исправительных центров.

В исправительных центрах отбывают достаточно новое для нашей страны наказание: принудительные работы. В будущем году вступает в силу закон, разрешающий открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.

Естественно, режим в специальных общежитиях будет соблюдаться как положено. Это будет сделать нетрудно, так как ни в колониях-поселениях, ни в исправительных центрах нет жестких требований, там даже не предусмотрены решетки и колючая проволока.

На осужденных к принудительным работам в полном объеме распространяются все положения социального, пенсионного и трудового законодательства, кроме выбора места работы. Через полгода человек даже получает право на отпуск, который может провести за пределами исправительного центра.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 августа, в исправительных центрах отбывали наказание 3,4 тысячи осужденных к принудительным работам. Причем число постояльцев исправительных центров начало резко расти.

Как рассказал недавно одному из информагентств заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан, среди наиболее распространенных профессий, куда трудоустраиваются осужденные к принудительным работам, - уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т.д.

На сегодня принудительные работы в исправительных центрах отбывают 3,4 тысячи осужденных

" Но по возможности им подбирают и работу по имеющейся специальности, - говорит Валерий Балан. - Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае - на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники. В Ставрополье зарплата может доходить и до 30 тысяч рублей в месяц".

По его мнению, вступающий в будущем году в силу закон открывает новые возможности. Так, ГУФСИН России по Приморскому краю рассматривает вопрос о привлечении осужденных к труду на рыбоконсервном заводе и предоставлении общежития.

"Кроме того, имеется потребность в трудовых ресурсах на предприятии по сортировке, переработке твердых коммунальных отходов, где готовы обеспечить трудоустройство и проживание 50 осужденных к принудительным работам", - говорит замдиректора ФСИН. Есть проекты и в других регионах. В свою очередь, исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров подчеркивает, что новые правила позволят улучшить условия содержания заключенных, обеспечив их при этом работой.

"Заключаться договоры об организации филиалов исправительных центров или колоний-поселений будут в том случае, когда это выгодно обеим сторонам: и службе исполнения наказаний, и предприятию, - говорит Станислав Александров. - И в первую очередь это должно быть выгодно обществу, так как будут решаться социальные задачи".