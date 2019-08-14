Товарооборот между Россией и Китаем удвоится за пять лет

- Мы наметили новую цель: к 2024 году мы намерены достичь объема товарооборота в 200 миллиардов долларов. Почти все преграды, которые препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству, устранены, - отметил дипломат.

Фактически Россия и Китай намерены удвоить товарооборот за пять лет: на планку в 100 миллиардов долларов страны вышли только в прошлом году.

По словам Чжан Ханьхуэя, наиболее перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества - это энергетика, торговля сельхозпродукцией, инновации и туризм.