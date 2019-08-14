Товарооборот между Россией и Китаем удвоится за пять лет

Россия и Китай доведут ежегодный объем двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов к 2024 году, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Об этом заявил 14 августа чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
- Мы наметили новую цель: к 2024 году мы намерены достичь объема товарооборота в 200 миллиардов долларов. Почти все преграды, которые препятствуют двустороннему экономическому сотрудничеству, устранены, - отметил дипломат.
Фактически Россия и Китай намерены удвоить товарооборот за пять лет: на планку в 100 миллиардов долларов страны вышли только в прошлом году.
По словам Чжан Ханьхуэя, наиболее перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества - это энергетика, торговля сельхозпродукцией, инновации и туризм.