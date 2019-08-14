Трамп предложил Японии "масштабно" закупить сельхозпродукцию в США

Президент США Дональд Трамп предложил Японии осуществить "масштабные закупки" американской сельскохозяйственной продукции. Такую информацию во вторник распространило японское агентство Kyodo.

По его данным, американский лидер напрямую попросил об этом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Когда состоялся данный разговор, агентство не уточняет. Неизвестно и то, как глава японского правительства отреагировал на эту просьбу, пишет ТАСС.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти 57 миллиардов долларов в год. Глава Белого дома требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле. Между тем, в апреле этого года США и Япония начали торговые переговоры в новом формате. В них принимают участие министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.