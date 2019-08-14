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Рубрика: В мире

Трамп предложил Японии "масштабно" закупить сельхозпродукцию в США

Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп предложил Японии осуществить "масштабные закупки" американской сельскохозяйственной продукции. Такую информацию во вторник распространило японское агентство Kyodo.

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По его данным, американский лидер напрямую попросил об этом премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Когда состоялся данный разговор, агентство не уточняет. Неизвестно и то, как глава японского правительства отреагировал на эту просьбу, пишет ТАСС.

Трамп уже неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти 57 миллиардов долларов в год. Глава Белого дома требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле. Между тем, в апреле этого года США и Япония начали торговые переговоры в новом формате. В них принимают участие министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

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