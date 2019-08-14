Трамп обеднел на пять миллиардов долларов

Дональд Трамп заявил, что за три года своего президентства он потерял от 3 до 5 миллиардов долларов.

По его словам, большая часть средств ушла на гонорары адвокатов, которых ему пришлось нанять для защиты своих интересов в различных судебных делах. Такие иски, отметил Трамп, случаются едва ли не ежедневно. "Однако, это (расходы) не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу", - заметил глава Белого дома.

Вместе с тем, проверить заявление Трампа не представляется возможным, так как он с 2016 года целенаправленно не публикует свою декларацию, сообщает NBC News. Кроме того, ранее американский президент часто преувеличивал свои доходы.

По данным Forbes, состояние Трампа в 2017 году оценивалось в 3,5 миллиарда долларов, и он потерял около 200 миллионов, отметил журнал, по сравнению с 2016 годом, когда баллотировался в президенты США. Сам Трамп, который более 30 лет входит в список самых богатых американцев по версии Forbes, во время предвыборной кампании заявлял, что его состояние превышает 10 миллиардов долларов.

Его очередное заявление в американских СМИ сочли за байку, так как ранее Трамп уже говорил о потере "огромного состояния" за время своего президентства, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности главы Белого дома.