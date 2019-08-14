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14.08.2019 10:00
Рубрика: Общество

Агрессивный грибок поставил под угрозу экспорт главного товара Колумбии

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AP Photo / Dolores Ochoa Фото: AP Photo / Dolores Ochoa
Фото: AP Photo / Dolores Ochoa

Колумбия объявила чрезвычайное положение в стране: агрессивный штамм гриба Tropical Race 4 (TR4) впервые добрался до Южной Америки и угрожает банановым плантациям катастрофической по последствиям "панамской болезнью". Поскольку вредитель устойчив к пестицидам, остановить эпидемию нереально, поэтому зараженные растения будут сожжены.

Первые новости об опасном вредителе растений TR4 появились в Колумбии еще в июне.

Фото: iStock
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"Латинская Америка ждала этого момента и готовилась к нему, - сказал Фернандо Гарсия Бастидас, специалист по "панамской болезни", - но мы не ожидали, что распространение грибка будет таким стремительным".

Лабораторные тесты Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра (Нидерланды) выявили штамм Tropical Race-4 на плантациях, а это значит, что тысячи растений на десятках гектаров должны быть уничтожены. Колумбийский сельскохозяйственный институт объявил, что бананы будут сожжены на 170 гектарах сельскохозяйственных угодий. Кроме того, должны быть введены дополнительные меры контроля во всех портах, аэропортах и пунктах пересечения границы.

Для стран Латинской Америки и Карибского бассейна экспорт бананов является важной экономической составляющей. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, каждый год они продают бананы в среднем на 6 миллиардов долларов. Соответственно, TR4 угрожает бизнесу катастрофой.

Грибок TR4 безопасен для людей, но смертелен для растений. Патоген проникает через корни в само растение - оно высыхает и больше не приносит плодов. TR4 устойчив к фунгицидам, антидотов нет. Способ борьбы с агрессивной заразой один - прекращение посадки бананов в пострадавшем районе.

Фото: iStock
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Большая часть проблемы проистекает из того факта, что в мире доминирует один сорт - устойчивый к заражению "кавендиш". С пятидесятых годов прошлого века это был достойный ответ на другое грибковое заболевание и более полувека он противостоял "панамской болезни". Однако появился агрессивный штамм гриба TR4, который не пощадил и этот сорт.

Дело в том, что растение размножается усеченными побегами, вставленными в почву. В результате все образцы генетически идентичны и не могут противостоять возбудителю. Поэтому столь печально триумфальной и стала победа грибка, который уже прошелся по плантациям Филиппин, Китая, Индии, Австралии, Пакистана, Ближнего Востока и африканских стран, таких как Мозамбик. Теперь вот добрался и до Колумбии в Латинской Америке.

Грибок очень живуч (десятилетиями может жить в почве) и быстро распространяется вместе с зараженными частями растений и через загрязненную почву, частицы которой легко переносятся с одного места на другое, например, на подошвах обуви.

Колумбия, между тем, продолжит экспортировать бананы, поскольку зараза не распространяется через сами фрукты. Система дезинфекции в порту Санта-Марта должна обеспечить чистоту транспортных контейнеров, пишет Spiegel.

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