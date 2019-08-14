Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила существование, сообщает в среду официальное издание Верховной Рады "Голос Украины".

Еще 29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, а также общественных объединений была внесена запись о прекращении деятельности религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви путем" реорганизации. Произошло это путем ее присоединения к Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Все доверенности, изданные на имя УАПЦ, были отозваны до 29 июля, отозваны, отмечается в публикации.

Также в сообщении обозначена дата окончания подачи заявлений с требований кредиторов - до 3 октября текущего года.

Напомним, что ранее глава УПЦ КП Филарет подал иск в суд из-за ликвидации Киевского патриархата. По его словам, иск был подан к министерству культуры Украины, которое сняло с регистрации Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Кроме того, он обратился к президенту Украины с просьбой защитить эту раскольническую церковь.

Владимир Зеленский предпочел во время встречи с вселенским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле в начале августа заявить, что власть не должна вмешиваться в церковные дела.