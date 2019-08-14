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14.08.2019,  
10:46
Текст:  Алексей Иванов

Устройство пистолета Лебедева показали на видео

Компактный пистолет Лебедева (ПЛ-15К) был полностью спроектирован с использованием цифровых технологий. О том, как шел процесс разработки новейшего стрелкового оружия, концерн "Калашников" рассказал в коротком видеоролике.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Проектирование пистолета, чей электронный макет соответствует всем физическим компонентам, началось с разработки "контрольной структуры" изделия - это основные направляющие (ствол, рукоятка), контур, спусковой крючок. На данном этапе формируется статический вид компоновки изделия и проверяется кинематика основных подвижных элементов.

Сборка всего изделия автоматически формируется по мере готовности составных компонентов. Далее проводится анализ пересечений в геометрии, динамики работы пистолета, а также анализ работоспособности подвижных механизмов. Так, шаг за шагом, ПЛ-15К приобрел свой итоговый вид.

Напомним, серийное производство пистолетов Лебедева началось в этом году. Оружие разработано под патроны калибра 9 миллиметров, боезапас - 16 штук (у ПЛ-15К - 14). Предполагается, что ПЛ-15 придет в вооруженные силы и правоохранительные органы на замену пистолету Макарова. Как сообщала "РГ", испытания новейшего стрелкового оружия уже идут в Росгвардии.

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