В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

В Черногории вступил в силу закон, запрещающий курение в закрытых помещениях всех общественных и коммерческих объектов за исключением казино. За нарушение закона, принятого парламентом 31 июля, владельцам ресторанов и кафе грозит штраф в размере до 20 тысяч евро. При этом курилки в заведениях общепита должны быть изолированы от утечки дыма, площадь их должна составлять не менее 10 квадратных метров. Кроме того, курительные зоны не должны быть проходными.

Ранее правительство разработало изменения в закон о курении в ресторанах, предусматривавшие введение специального налога для ресторанов, готовых обслуживать курящих клиентов. В результате, туристы, которые пристрастились к табаку, фактически пользовались в Черногории отсутствием ограничений. Однако некурящим путешественникам трудно было найти места, свободные от сигаретного дыма. Одной из самых распространенных жалоб российских гостей с детьми являлось невозможность перекусить без курильщиков на соседних столах, информирует портал travel.ru.