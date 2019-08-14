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14.08.2019 05:28
Рубрика: В мире

В Японии за неделю 23 человека скончались от жары

Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами. Такие данные в среду распространило главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

Рабочий погиб от теплового удара на строительстве объектов ОИ-2020

По-прежнему большинство умерших и пострадавших - это люди пожилого возраста, которые из экономии не включают дома кондиционеры, пишет ТАСС.

Напомним, Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура доходит до 39 градусов Цельсия. Жителей и гостей Японии призывают носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться долго под открытым солнцем.

В мире Восточная Азия Япония
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