В Японии за неделю 23 человека скончались от жары

За минувшую неделю в Японии жертвами жары стали 23 человека, еще около 13 тысяч жителей госпитализированы с тепловыми ударами. Такие данные в среду распространило главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

По-прежнему большинство умерших и пострадавших - это люди пожилого возраста, которые из экономии не включают дома кондиционеры, пишет ТАСС.

Напомним, Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура доходит до 39 градусов Цельсия. Жителей и гостей Японии призывают носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться долго под открытым солнцем.