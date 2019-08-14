В Японии застрелен вышедший в город медведь

Медведь был замечен в одном из районов японского города Саппоро. Инцидент произошел в среду.

На место оперативно прибыли представители ассоциации охотников, которые застрелили животное. Полиция Саппоро предупредила граждан о возможности нового появления медведей и призвала к бдительности.

Саппоро, в котором проживают два миллиона человек, расположен на севере Японии. За последние несколько недель медведи были замечены еще в нескольких районах этого города, пишет ТАСС. Звери совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья.