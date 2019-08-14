В Калифорнии произошла перестрелка: полицейский погиб, четверо ранены

В американском штате Калифорния произошла перестрелка. В результате один полицейский погиб, еще двое ранены. Причем один из них находится в критическом состоянии. Кроме того, ранение получили и два гражданских лица. Преступник убит.

Инцидент произошел в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Полицейский остановил автомобиль для проверки документов. Однако водитель взял в руки ружье и начал стрелять в правоохранителя. От полученных ранений 34-летний страж порядка скончался на месте.

На подмогу прибыл наряд, но продолживший стрелять злоумышленник ранил еще двоих полицейских, а также двоих прохожих. Ликвидировать 49-летнего стрелка удалось только после того, как на место происшествия прибыл большой отряд сил специального реагирования.

Поскольку перестрелка произошла на оживленной автотрассе, жертв могло быть больше, передает РИА Новости.