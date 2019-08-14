В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО

Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

"Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики Земного шара из нее будет, очевидно, под большим вопросом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае это внутреннее дело США", - подчеркнул представитель Кремля. "Россия - член ВТО со всеми вытекающими последствиями", - также сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода Штатов из ВТО при необходимости. Ранее он не раз выступал с критикой организации, в частности, по отношению к Америке.